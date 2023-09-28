На Бали выбросы CO2 от туристов начали измерять в кокосах

На Бали вредные для планеты выбросы углекислого газа (CO2) от приезжающих на остров путешественников решили измерять в кокосах, сообщает индонезийский портал Detik.

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Так, руководитель климатической лаборатории острова Мишель Виноватан рассказала, что на туристов приходится 64% от общей эмиссии на Бали, а каждый отдельный путешественник ответственен за ежедневные выбросы в 24,79 килограмма — примерно столько же весит 21 кокос.

По ее словам, решивший остаться на острове на две недели турист произведет 347,09 килограммов выбросов или же 290 кокосов.