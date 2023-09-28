Цены на заграничный отдых в ноябре выросли на 43%

Средняя стоимость одной ночи в зарубежном отеле составит 9700 рублей.

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Цены на отдых за рубежом в ноябре подорожали в среднем на 43% в сравнении с прошлогодними ценами. Об этом сообщает сервис по онлайн-бронированию отелей Островок.Ru.

В результате теперь одна ночь в зарубежном отеле будет стопить в среднем 9700 рублей.

Дороже всего будет стоить ночь в ОАЭ, где средний ценник равен 32 800 рублей.

Около 14000 придется отдать за ночь в отеле во Франции, а Италия - 11 500 рублей.

Отдых в Японии будет немногим дешевле - 10 400 рублей за ночь.

В Армении, Таиланде и Турции отдых будет стоить в среднем от 6 400 рублей до 9 200 рублей. Дешевле всего обойдется ночь в Белоруссии и Узбекистане – 5 800 рублей и 4 800 рублей соответственно.

Как отметили эксперты Островок.Ru, если говорить о российских туристах, чаще всего они предпочитают бронировать отели эконом-класса. В частности, 32% туристов выбирают отели с тремя звездами, 17%делают выбор в пользу отелей четыре звезды, 15% в пользу апартаментов. Еще 13% российских туристов выбирают отели без звезд.