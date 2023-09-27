5 причин поехать в Улытау

Улытау – крупнейший горный массив в сердце степей Сарыарки. Если посмотреть на карту, это географический центр Казахстана. Считается, что каждый казах хотя бы раз в жизни обязан побывать здесь. Сюда стоит приехать и туристам. И для этого есть пять причин.

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Первая причина: узнать историю горного массива Улытау

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Село Улытау находится примерно в 130 километрах от областного центра – города Жезказган. Это место называют колыбелью степной цивилизации, историческим центром казахского народа. Именно здесь на белой кошме поднимали ханов, тем самым символизируя восшествие их на престол, передачу им власти. Именно сюда со всех краев степи съезжались на курултаи – политические собрания, где принимались важные для степи решения.

Горы Улытау протянулись с севера на юг почти на 200 километров. Окруженные бескрайними степями, они всегда были предметом гордости и священного трепета для кочевых племен. Еще они приносили практическую пользу: в ущельях можно было укрыться от набегов врагов, собрать силы, заманить противника, разбить его и вновь расселиться по степным просторам.

Народы древности и средневековья оставили в Улытау многочисленные следы. Сюда едут, чтобы прикоснуться к прошлому: увидеть священные балбалы, наскальные рисунки, мистические мазары и мавзолеи степной элиты – предков казахского народа.

Вторая причина: подняться на священную гору Акмечеть

Через полтора часа езды на машине от села Улытау открывается вид на священную гору Акмечеть или Аулиетау. Это самая высокая точка степного Улытау, ее высота 1130 метров.

Для жителей степи самое высокое место – самое близкое к небесным силам. В древности здесь жили шаманы, а люди поднимались на гору, чтобы помолиться верховному божеству – владыке неба, могучему Тенгри.

На вершине Аулиетау много каменных пирамидок. Их собирают паломники, обращаясь к высшим силам. Считается, что так те не забудут об их просьбах.

По легендам, на вершине Аулиетау похоронены многие святые. Самый известный из них Сапар-ата – так называют первого казахского философа и сказителя Асана Кайгы. По преданию, он провел конец жизни в поисках Жеруйыка – рая на земле, и остался в этих местах.

В это место силы люди постоянно приходят со своими просьбами. Например, казахстанец Сагындык вместе с супругой семь лет назад приехал сюда помолиться о детях, которых у них не было. Теперь в семье пятеро малышей.

Еще в местных горах собирают целебные травы, а у подножия есть родник, которому тоже приписывают живительные свойства.

Третья причина: посетить мавзолеи прародителей казахского народа

Узнать, как легенды степей становятся былью, а мифы превращаются в реальность – еще одна причина побывать здесь. Улытау – место захоронения предков казахов.

Портально-купольный мавзолей посвящен Алаш-хану – правителю, легенды о котором сохранились у многих тюркских народов. Алаша-хана считают прародителем всех казахских ханов. Одна из легенд гласит, что это бухарский принц, который откочевал от отца. Тот, чтобы вернуть сына, отправил одну сотню воинов, которые не вернулись, затем еще две сотни воинов, которые также решили остаться и служить молодому правителю. «Алаш» для казахов – священное понятие, символизирующее единство. В прежние века с этим кличем шли в бой, позднее так называли общественные движения и даже политическую автономию.

Кто-то считает Алаш-хана реальным человеком. Другие говорят, что это – миф или символический образ. В любом случае, за этим именем скрыта идея независимости и единства. Поэтому он так почитается в казахской степи.

В 30 километрах от Алаш-хана находится другой архитектурный памятник. Это мавзолей старшего сына Чингисхана. Считается, что последнее пристанище Джучи или, как принято его называть в Казахстане, Жошы-хан, нашел в этом мавзолее. Это одно из самых популярных туристических мест в регионе.

В XIII веке Джучи-хан получил эти земли в наследство от своего могучего отца. Потомки расширили его владения, они стали называться Улуг Улус, или Улус Джучи. Позднее историки дали ему имя, известное каждому школьнику, – Золотая Орда.

Ученые пришли сюда уже после грабителей, так что драгоценностей не нашли. Первым гробницу исследовал знаменитый археолог Алькей Маргулан. Было обнаружено два захоронения: Жошы-хана и его жены Бектумыш.

Если датировка верна, то мавзолей над гробницей построили в XIV веке. Случай уникальный: редко какое здание простояло в степи 6-7 столетий.

Четвертая причина: прогуляться по месту летних ставок ханов Золотой Орды

«Хан Ордасы» – место летних ставок степных правителей. Руины дворцов здесь не увидишь – монолитные строения для кочевников редкость. Во времена Золотой Орды, например, хану прятаться за стенами было не от кого.

Летние стоянки состояли из двух частей: в одной ставили юрты для хана и приближенных, в другой жила прислуга. Вокруг был ров с мостом. По нему пускали воду из ближайшей реки Каратал. Насыпные стены достигали 3,5 – 4 метра в высоту, а башни по углам – до 8 метров.

В дни ханских кочевок эта долина наполнялась шумом перегоняемого скота и народных гуляний. В остальное время года – пустовала. Считается, что «Хан Ордасы» использовалась в качестве летней резиденции с VIII по XIV века.

Пятая причина: увидеть «цветные горы»

Посетить горы Акжар – еще одна причина побывать в Улытау. Дословно это название переводится как «белые холмы». На самом деле они цветные – можно увидеть не только белые, но и желтые, красные.

Небольшие холмы сформированы суглинистыми почвами с примесью гипса. Этим и объясняется необычный цвет. Потоки воды промыли в глине целые гроты, но углубляться в них не рекомендуют, они могут обвалиться.

Это лишь некоторые из достопримечательностей Улытау. Край известен еще таинственными каменными мазарами, а также камнем Тамерлана, где Великий Хромец оставил потомкам надпись.