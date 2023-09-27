Бангкок-Пхукет-Сингапур: планируем красивый отдых в Азии

В Азию лететь не близко, поэтому планировать поездку стоит сразу на пару недель. Идеальный вариант соединить сразу несколько стран и городов.

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Издатель Antenna Daily отправился в Тайланд и Сингапур на две недели, чтобы попробовать местную гастрономию, выпить чаю, посетить винтажные магазины и насладиться отдыхом в отелях ассоциации Small Luxury Hotels of the World.

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Бангкок

Bangkok vibes. Начинаю свой летний азиатский вояж с яркого и колоритного Бангкока.

В этот раз живу в роскошном отеле 137 Pillars, входящим в ассоциацию Small Luxury Hotels. Бутиковый формат с настроением Азии, бассейн с видом на город и холодное шампанское в баре.

Ресторан Royal Osha

Рестораны, попавшие в список Michelin – один из главных пунктов в любой поездке. Особенно, когда дело заходит об Азии.

В Бангкоке столько интересных мест! Мой выбор в этот раз пал на Royal Osha, где тайская гастрономия представлена в формате высокой кухни. Никакой адаптации под европейские вкусы. Здесь остро и пряно, насыщенный вкус специй и ароматов.

Здесь остро и пряно, насыщенный вкус специй и ароматов.

Знакомые вкусы раскрываются новыми гранями и оттенками: будь то том кха кай с шоу подачей, максимально острый дип с голубым крабом, вагю или разнообразные карри. Даже десерт удивляет – мункейк от шефа или разноцветные дамплинги из стики райс с кокосом и кукурузой.

Antenna Daily

Уличная еда

Таиланд – это про уличную еду. Тайцы любят вкусно поесть. В Бангкоке готовят буквально на каждом углу – на крытых рынках, рынках плавучих и даже рынках вдоль железных дорог.

Многие туристы пробуют, я же люблю просто смотреть. Здесь нет санитарных норм, подходящих условий для хранения продуктов, соблюдения их сроков годности и простых правил гигиены. Но выглядит всё максимально необычно, а запахи порой не только отпугивают, но и привлекают.

Чай

«Чай – это новый кофе». Открываю для себя удивительный мир этого уникального напитка. Давно мечтал оказаться именно в этом чайном доме. И вот удалось в Бангкоке.

TWG – уникальный бренд чая, созданный в Сингапуре. Пусть вас не вводит в заблуждение цифра 1837 на этикетках. Марка появилась в 2008 году, а 1837 – это дань тому времени, когда Сингапур стал крупнейшим портом, откуда специи, чай и лучшие гастрономические продукты отправлялись по всему миру. Сегодня TWG предлагает свыше 1000 видов чая из разных уголков мира. Особое удовольствие отправиться на чаепитие в один из 50 чайных салонов по всему миру. Выбираете из длинной чайной карты любимый чай: чёрный, зелёный, травяной, горячий или холодный, а может чай на основе игристого – сотни различных вариаций.

Я взял Alfonso – горячий чёрный чай с ароматом манго, который сервируют в тонкие фарфоровые чашечки и заваривают в чайнике в элегантной золотой «рубашке» для сохранения температуры. На выходе загляните в бутик за одним из эксклюзивных купажей – в красивой баночке или тканевых саше.

Дом-музей Jim Thompson

Мой совет для тех, кто ищет в Бангкоке что-то особенное – посетите дом-музей Jim Thompson. Этот американец, родился в начале XX века в штате Делавэр, а после Второй мировой войны перебрался в Тайланд. Он возродил древнее ручное ремесло по производству тайского шёлка и росписи по нему. При входе в музей расположен магазин с одеждой, аксессуарами и предметами интерьера, созданные в его мастерских.

В комплексе из шести тиковых зданий, построенных в стиле традиционных домов Тайланда, Джим разместил в 1959 году свой дом. Многим строениям больше двухсот лет. Их разобрали и перевезли на новое место. Некоторые из них из старой столицы Аюттхая. Здесь бывали голливудские звёзды и президенты.

В 1967 году во время поездки в горы Малайзии Джим Томпсон бесследно исчез. Сегодня в его доме расположился музей, магазин и арт центр в новом здании по соседству.

Пхукет

Старый город Пхукет последние годы похорошел. Там, где раньше портовые девки обслуживали моряков, сегодня расположились пряничные домики в Сино-Португальском стиле, который сочетает колониальный и китайский стили.

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Съешьте самое инстаграмное мороженое от Torry’s, выпейте холодный кофе в отеле On On, где снимали фильм «Пляж», потеряйтесь в антикварных магазинах и бесконечных лавках.

История старого города началась в начале XIX века, когда рыбацкая деревушка начала превращаться в небольшой портовый городок, населенный китайскими эмигрантами. В те годы провинция жила добычей олова, которая была сконцентрирована в Кату, а главной транспортной артерией для снабжения рабочих припасами являлся клонг Банг-Яй, на берегу которого и расположился будущий Пхукет-Таун.

Лишь к началу XX смог накопить достаточно богатства, чтобы начать обустраивать свою будущую столицу. Процесс этот был не быстрым, и, к примеру, издание Penang Gazette описывало в конце 1890-х Пхукет-Таун как «самое гнилое и нездоровое место… скопище китайских лачуг и хибар». Обретать свой нынешний облик город начал в 1900-х. На смену крытым соломой хижинам постепенно начали приходить классические шоп-хаусы похожие на колониальную застройку Пенанга и Сингапура.

Aleenta Phuket

А знаете, на Пхукет надо приезжать не в туристический сезон, а летом. И не верьте тем турагентам, которые вас будут отговаривать пугач дождями – всё относительно. Тёплое море, пенные волны, нет толп туристов и лишней суеты. На Пхукете я остановился в бутик-отеле Aleenta Resort & Spa Phuket, входящим в ассоциацию Small Luxury Hotels. Уединённое место на западном берегу с роскошными закатами и чистейшими безлюдными пляжами Андаманского моря, где не будет лишних.

Я поселился на Luxury Pool Villa с собственным, закрытым от посторонних глаз бассейном. Здесь приятно провести время после обеда или искупаться перед сном. Днём же отправляйтесь в инфитити пул с коктейлями или плавать по волнам в море.

СПА и модный ресторан тайской кухни – что ещё надо для перезагрузки?!

Ресторан Blue Elephant

На Пхукете множество прекрасных ресторанов. Начните знакомство с Blue Elephant, расположившегося в восстановленном здании в Сино-Португальском стиле, принадлежавшем губернатору Пхукета. Колониальная атмосфера начала XX века и рафинированный вариант тайской королевской кухни.

Шеф Нурор создала меню, собравшее лучшие блюда южной тайской кухни: есть реконструкции исторических блюд и отдельное вегетарианское меню. Два этажа роскошных интерьеров, кулинарная школа и бутик гастрономических сувениров.

Сингапур

В бананово-лимонном Сингапуре я остановился в историческом здании отеля The Telegraph. Когда-то отсюда отправляли телеграммы по всему миру, а сегодня здесь расположился шикарный отель с видовым бассейном на крыше откуда открывается захватывающий вид на небоскребы современного мегаполиса. По соседству расположен главный гастрономический рынок с гастрономическими специалитетами, а буквально в 15 минутах находятся главные достопримечательности города и его символ Merlion.

Магазин винтажа

Я обожаю вещи с историей и провенансом. В этом больше ценности, экологичности и смысла. Винтажные Chanel, Hermes, Fendi, Louis Vuitton, YSL прекрасны.

Так сейчас уже не шьют. Будете в Сингапуре, очень советую вам зайти в бутик The Nee Vintage Store, что в China Town, где на двух этажах собраны сумки, одежда, аксессуары и даже фарфор.

Чай

Идеальное начало дня в Сингапуре (особенно, если у вас День рождения) – это отправиться на чай в один из салонов TWG. Берите сет меню, куда входит горячее блюдо, роскошный десерт на ваш выбор и великолепный чай (горячий или холодный).

Особенно приятно, когда на столе зажигают фирменную ароматическую свечу Tea Party. Ну, а после чаепития загляните за чаем в бутик – тут есть чай уже расфасованный в красивые баночки или выберите купаж из нескольких сотен доступных вариантов. Его вам упакуют в фирменную упаковку на ваш выбор и вкус – вариантов множество.

Antenna Daily

Кофе

В 1910 году в Марракеше во дворце Dar el Bacha была основана марка Bacha coffee, специализирующаяся на 100% арабике. В этом уникальном кафе в медине в разное время бывала писательница Колетт, композитор Морис Равель, Чарли Чаплин, Уинстон Черчиль, Франклин Рузвельт и многие другие. После Второй Мировой Войны кафе закрыли, а здание законсервировали. В 2017 году, после двух лет реставрации, дворец снова открыли. Время здесь застыло.

Кафе вновь открылось в 2019 году. Сегодня же – всего спустя 4 года – у Bacha кофейни и бутики по всему миру В коллекции кофе из 30 стран мира, так что можно в буквальном смысле путешествовать с кофе по миру – в том числе и в Сингапуре.

Singapore Sling в отеле Raffles

Моя цель поездки в Сингапур? Выпить коктейль Singapore Sling в отеле Raffles. Его придумали в 1915 году в местном Long Bar. Согласно истории, коктейль был создан барменом по имени Нгиам Тонг Бун, который придумал его специально для молодого офицера (sling – так на сленге называли американских офицеров).

Атмосфера колониального отеля, коктейли в оригинальном исполнении и мешочки с арахисом (скорлупки по традиции кидают под стол).

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