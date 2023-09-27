Полиция Бали задержала голого россиянина, заявившего, что он лунатик

На Бали российского туриста задержали за прогулки по публичным местам голым. Об этом сообщает портал Kompas.

© Газета.Ru

Об обнаженном иностранце сообщили местные жители. После вызова индонезийская полиция оперативно прибыла на место, затем допросила его.

По словам главы отдела по связям с общественностью полиции Денпасара И Кетут Сукади, задержанный турист страдает лунатизмом и принимает лекарства, которые помогают ему справиться с недугом.

После произошедшего власти проверили иммиграционные документы россиянина. Выяснилось, что с ними у мужчины проблем не было, поэтому ему вынесли только предупреждение.