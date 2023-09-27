«Каждый рейс может быть последним». Турист — о полете в КНДР

«И это при том, что самолету больше 40 лет, — добавил он. — И ничего не звенело, не дребезжало, не грохотало, как мы с друзьями ожидали. Да, внутри он, конечно, выглядит довольно устаревшим. (…) В таком самолете летишь, как в музее: сиди и рассматривай детали салона».