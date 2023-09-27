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«Каждый рейс может быть последним». Турист описал полет в Северную Корею

Российский путешественник и тревел-блогер описал полет в Северную Корею фразой «каждый рейс может быть последним». Своими впечатлениями мужчина поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

«Каждый рейс может быть последним». Турист — о полете в КНДР
© Lenta.ru

Автор публикации рассказал, что с самолетами в КНДР «туго».

«Своих не выпускают, американские и европейские им никто не продает и не будет обслуживать, — пояснил он. — Что остается? Летать на том, что есть. А есть немного и с тех времен, когда самолетами помогал СССР».

Россиянин отметил, что в республику до сих пор летают советские воздушные суда из 70-х годов прошлого века. Более того, они — основа авиапарка единственного северокорейского перевозчика Air Koryo. В настоящее время в нем 11 лайнеров, два из которых правительственные, выпущенные в 1985 году.

По словам блогера, самолет Ан-148, на котором он возвращался из Пхеньяна, на удивление оказался очень приятным в полете.

«И это при том, что самолету больше 40 лет, — добавил он. — И ничего не звенело, не дребезжало, не грохотало, как мы с друзьями ожидали. Да, внутри он, конечно, выглядит довольно устаревшим. (…) В таком самолете летишь, как в музее: сиди и рассматривай детали салона».

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