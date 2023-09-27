Где отдохнуть на море в октябре 2023 года

Многие жители России считают, что лучший вариант отпуска — это отдых на море. Отправиться туда можно не только летом: осенью россиянам доступно много туристических направлений, где можно искупаться и позагорать. При этом отдохнуть на море в октябре можно как внутри страны, так и за ее пределами.

© Lenta.ru

«Лента.ру» публикует список направлений, где можно отдохнуть на море в середине осени, а также рассказывает, сколько будет стоить дорога и сам отпуск в октябре 2023 года.

Видео дня

Где отдохнуть на море в октябре в России?

Первая половина осени — период бархатного сезона на российских южных курортах. Это самый простой и доступный вариант для россиян, ведь для путешествий по стране не требуется загранпаспорт.

Бархатный сезон в России считается одним из самых комфортных для пляжного отдыха периодов. Дело в том, что в это время на черноморских курортах уже нет изнуряющей жары, но при этом погода остается достаточно теплой. Морская вода еще не успевает остыть — в ней комфортно купаться.

Бархатный сезон в России длится с начала сентября до середины октября

Одно из ключевых преимуществ бархатного сезона в России — значительное снижение туристического потока, рассказывает в беседе с «Лентой.ру» руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова.

Lenta.ru

Еще один плюс — ценовая политика, которая становится гораздо более демократичной из-за меньшего количества отдыхающих. При этом речь идет не только о ценах на проживание и билеты — после пика туристического сезона на море в России уменьшается ценник в кафе и ресторанах.

2500-4500 рублей составляет средняя цена за одну ночь в отеле на юге России осенью

Курорты Краснодарского края

Курорты Краснодарского края отлично подходят для комфортного пляжного отдыха в середине осени — дневная температура в этом регионе колеблется между 23 и 30 градусами. Немаловажный момент — в октябре Черное море остается достаточно теплым и подходит для купания.

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, комфортно купаться в Черном море можно будет минимум до 10 октября — при этом он не исключил, что купальный сезон может продлиться и дольше.

22-24 градуса составляет максимальная температура воды в Черном море в октябре

В Сочи можно не только наслаждаться пляжным отдыхом, но и проводить время активно, например, посетить «Олимпийский парк» в Адлере или горнолыжный курорт «Роза Хутор» и расположенный там парк экстремальных развлечений Sky Park.

Более спокойная Анапа с песчаными пляжами лучше подойдет любителям тихого отдыха — здесь спокойнее, чем в Сочи, но все еще есть чем заняться. Например, можно посетить дельфинарий «Немо» или отправиться в государственный природный заповедник «Утриш».

При этом и в Сочи, и в Анапе можно комфортно отдохнуть семьям с детьми — это два самых популярных города для пляжного отдыха осенью, сообщает сервис бронирования «Твил.ру».

Lenta.ru

Помимо этого, в Краснодарском крае есть множество вариантов для винных и гастрономических путешествий — во время подобных экскурсий можно не только посетить дегустации, но изучить все тонкости процесса виноделия. Самые популярные направления для таких туров — поселок Абрау-Дюрсо под Новороссийском; поселок Сенной, где находится «Фанагория»; станица Тамань, расположенная на одной широте с французским регионом Бордо.

Калининград и окрестности

Одно из наиболее популярных направлений для туристических поездок внутри России осенью — Калининградская область. По сравнению с прошлым годом, количество бронирований туров в Калининград в сентябре 2023-го выросло на 15 процентов, Сергей Ромашкин.

В Калининграде можно увидеть древние памятники немецкой архитектуры — это один из самых европейских городов России. Однако Балтийское море, на берегу которого находится Калининград, достаточно холодное, поэтому купальный сезон здесь заканчивается в конце августа. Тем, кто собирается посетить это направление осенью, стоит помнить, что поплавать в Балтийском море скорее всего не получится.

При этом туристам будет что посмотреть — из самого Калининграда можно отправиться на приморские курорты и насладиться узкими улочками старинных европейских городов, вкусной едой и шумом волн.

Лучшие курорты Калининградской области:

Светлогорск;

Зеленоградск;

Янтарный;

Пионерский;

Балтийск.

Эти небольшие уютные города и поселки расположены на западе Калининградской области, при этом добраться до них можно достаточно быстро. Так, доехать до Светлогорска из Калининграда можно на электричке за 100 рублей — дорога займет всего час.

Обратите внимание, что отдых в Калининграде нельзя назвать дешевым. Стоимость аренды жилья в городах-курортах начинается от 2000 рублей в сутки. Если выбирать четырех-пятизвездочные отели с включенными завтраками, то отдых обойдется еще дороже.

~150 000 рублей стоил десятидневный отдых на двоих в Калининграде в сентябре, по данным АТОР

При этом главное преимущество осеннего отдыха на Балтийском море — достаточно низкие цены на авиабилеты. Если в пик туристического сезона цены могут достигать 10 тысяч рублей в одну сторону, то в октябре билет из Москвы до Калининграда можно купить всего за две с половиной тысячи.

В какие страны поехать на море в октябре?

Турция

Октябрь подходит как для пляжного отдыха, так и для знакомства с достопримечательностями Турции. К октябрю зной спадает даже на южных турецких курортах — наступает бабье лето с комфортным теплым климатом. На юге и западе страны теплое море и летняя погода сохраняются вплоть до начала ноября.

Главное преимущество этой страны — россиянам не нужна виза для ее посещения. Требуется лишь загранпаспорт.

60 дней россиянам можно находиться в Турции по загранпаспорту

В октябре можно посетить Анталию — один из самых известных туристических регионов Турции. Он подойдет и любителям спокойного пляжного отдыха (здесь множество комфортабельных отелей с собственными пляжами), и искателям приключений (в Анталии расположены Таврские горы), и фанатам культурно-исторических туров (в регионе можно найти множество древних городов и достопримечательностей).

Самый комфортный курорт для пляжного отдыха в Турции в октябре — Алания

Тем, кто хочет не только насладиться пляжным отдыхом, но и изучить достопримечательности, стоит посетить, например, средневековую крепость в Ич-Кале в Алании или водопады Дюден в Анталии.

Lenta.ru

Обратите внимание, что температура воды и воздуха на побережье Эгейского моря на западе Турции в октябре на несколько градусов ниже, чем на средиземноморских курортах.

Цены на пляжный отдых в октябре в Турции разнообразны — есть возможность отдохнуть в отелях с системой «все включено» или выбрать более бюджетные варианты.

от 100 000 рублей стоит семидневный отдых Турции на двоих, по данным портала «1001 тур»

Египет

В Египте бархатный сезон выпадает на ноябрь, но в октябре изнуряющая жара уже немного спадает: по сравнению с августовскими 38 градусами тепла октябрьские 32 ощущаются комфортнее.

Еще одно важное преимущество этого направления — туристы могут добраться до Египта без пересадок, время в пути составит около 6 часов.

Обратите внимание, что для посещения Египта россиянам нужна виза, которую можно оформить в аэропорту сразу по прилете — она стоит 25 долларов. Срок действия визы — 30 дней.

25-30 тысяч рублей стоит прямой перелет из Москвы в Каир и Шарм-эш-Шейх в октябре

Также можно найти рейсы с пересадками в Ереване или Стамбуле — это значительно увеличит время в пути, но поможет сэкономить от пяти до десяти тысяч рублей.

Октябрь — отличное время не только для пляжного отдыха, но и для экскурсий по Египту. Например, можно побывать в Западной пустыне. Летом это сделать проблематично из-за сильной жары — воздух может раскаляться до 50 градусов. Зимой температура гораздо более комфортна, однако выстраивать длинные туристические маршруты тяжело из-за короткого светового дня.

В октябре же дневная температура воздуха на курортах Египта может достигать 34 градусов — достаточно жарко, но ощутимо прохладнее, чем летом.

до +28 градусов прогревается вода в Египте в октябре

Лучшими направлениями для пляжного отдыха в Египте остаются Хургада и Шарм-эш-Шейх. Красное море обладает богатым подводным миром и коралловыми рифами, поэтому во время отпуска можно заняться дайвингом или снорклингом.

Однако в Красном море опасно купаться после захода солнца — вечером к берегам могут подплыть хищники.

На курортах Египта можно найти пятизвездочные отели с системой «все включено», а также более бюджетные варианты и относительно дешевые туры.

125 тысяч рублей стоил семидневный отдых в пятизвездочном отеле Египта на двоих в середине сентября, по данным АТОР

ОАЭ

В октябре отдых в Объединенных Арабских Эмиратах считается лучшим по соотношению комфорт — доступность. Летняя 45-градусная жара спадает и сменяется на осенние 30-35 градусов. Оптимальная для пляжного отдыха погода устанавливается к концу месяца — в это время купаться в море можно почти круглые сутки, поскольку солнце печет уже не так интенсивно.

до +30 градусов прогревается вода в ОАЭ в конце октября

Лучшими направлениями для осеннего пляжного отдыха в Объединенных Арабских Эмиратах станут Шарджа и Рас-эль-Хайма. Семьи с детьми могут отдохнуть в более спокойном Абу-Даби, а тем, кто ищет самые недорогие варианты, подойдет Фуджейра.

Добраться до ОАЭ из России можно прямым рейсом — время в пути из Москвы до Дубая составит 5,5 часа. Цены на полеты достаточно сильно отличаются в зависимости от даты. Так, в октябре цены на перелет Москва — Дубай без пересадок колеблются от 13 до 30 тысяч рублей в одну сторону.

Lenta.ru

Для того чтобы посетить ОАЭ, туристам из России не нужна виза. По действующему загранпаспорту можно находиться в стране не более 90 дней в течение полугода.

102 тысячи рублей стоит самый дешевый семидневный тур в Фуджейру на двоих, по данным портала Travelata.ru

Средиземноморье

Страны Средиземноморья — отличный выбор для отдыха на море в октябре. Климат здесь мягкий, дневные температуры достигают комфортных 20-25 градусов. При этом море еще достаточно теплое после летней жары.

Для того чтобы отдохнуть на Средиземном море в Европе, россиянам нужно оформлять туристическую визу. После того как Евросоюз отменил упрощенный визовый режим с Россией, получить ее стало сложнее. Теперь срок рассмотрения заявления может занимать до 45 дней, а стоимость оформления выросла до 80 евро.

Какие страны Евросоюза выдают визы россиянам?

Испания;

Италия;

Греция;

Франция;

Австрия;

Венгрия.

Обратите внимание, что между европейскими странами и Россией нет прямого авиасообщения — лететь на море придется с пересадкой. Самые популярные стыковочные рейсы в Европу летают через Стамбул, Ереван и Белград.

13 часов займет перелет из Москвы в Испанию с пересадкой в Стамбуле

Лучшие страны для пляжного отдыха на Средиземном море

1. Испания

На Коста-Брава можно насладиться теплым Средиземным морем, отдохнуть на уютных пляжах Тосса-де-Мар или Льорет-де-Мар, а также полюбоваться местной архитектурой и живописными бухтами.

Лучшие направления для отдыха в Испании

Майорка;

Тенерифе;

Коста-Бланка;

Ибица.

Любителям пляжного отдыха также может приглянуться Коста-Дорада с просторными песчаными пляжами Салоу и Камбрильс. На испанских курортах в октябре сохраняется комфортная температура — море прогревается до +24 градусов.

~30 тысяч рублей стоит билет в одну сторону из Москвы в Барселону в октябре с пересадкой в Стамбуле

2. Италия

В Италии стоит посетить побережье Амальфи с его крутыми скалами, живописными бухтами, уютными рыбацкими деревушками вроде Позитано или Амальфи.

Озеро Гарда привлекает туристов теплой лазурной водой, а также возможностями для активного отдыха. На Сицилии можно посетить античные древние города, полюбоваться природными красотами этого острова, комфортно купаться и загорать.

~15 тысяч рублей стоит билет в одну сторону из Москвы в Рим во второй половине октября с пересадкой в Ереване

Lenta.ru

3. Греция

Греция в октябре радует мягким средиземноморским климатом и меньшим количеством туристов.

В октябре идеально посетить острова Крит или Родос, изучить их древнюю историю и насладиться красотой природы.

На Крите стоит увидеть дворец Кносского Миноса, совершить прогулки по улочкам Ханьи. Родос, в свою очередь, привлекает туристов средневековыми достопримечательностями и великолепными пляжами с кристально чистой водой.

~20 тысяч рублей стоит билет в одну сторону из Москвы в Афины в октябре с пересадкой в Стамбуле

Куда еще можно слетать на море в октябре?