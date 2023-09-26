10 худших туристических достопримечательностей мира

Эксперты сети камер хранения багажа Stasher проанализировали ряд факторов и составили рейтинг худших достопримечательностей мира. Подборку опубликовал британский таблоид Daily Mail.

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Так, по данным экспертов, мировой достопримечательностью с худшими оценками (3,42 из 10) стала Аллея Славы в Голливуде (США).

«Район ужасный: агрессивные уличные торговцы и полуодетые, со спущенными до колен брюками, люди кричат и ругаются на прохожих. Знаменитые звезды окружены мобильными бургерными. Сэкономьте свое время и пропустите это», — написал один из туристов.

На втором месте в рейтинге с оценкой 3,48 из 10 оказался Гранд-базар в Стамбуле (Турция). Туристы отметили низкое качество товаров, скудный выбор и назойливость продавцов.

Третье место занял мавзолей-мечеть Тадж-Махал в индийском городе Агра (оценка — 3,83 из 10). Его посетители пожаловались на торговцев, которые, как гиены, преследуют туристов на каждом шагу.

Среди других разочаровавших путешественников достопримечательностей — Сады Буша во Флориде (США), парки развлечений Lotte World и Everland (Южная Корея), Гавань Виктория и тематический парк Ocean Park в Гонконге, Храм Фусими Инари в Японии, Великая Китайская стена, Пирс 39 в Сан-Франциско (США), парк аттракционов PortAventura World в Испании и другие.