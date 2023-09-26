«Турпомощь»: В Абхазии ожидают рекордный турпоток из России по итогам года
Рекордное количество российских туристов, как ожидается, посетит Абхазию по итогам 2023 года. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко.
«Мы встречались с нашими абхазскими коллегами. Они в этом году говорят, что все свои рекорды исторические по приему российских туристов они побьют. Во всяком случае, говорят, что цифра будет выше 1,5 млн туристов», – сказал Осауленко.
Ранее Агентство «Москва» сообщало, что в топ летних предпочтений россиян в 2023 году вошли Турция, Россия, Египет, Абхазия, ОАЭ.
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