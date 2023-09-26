«Это же наши деньги». Российская туристка об отдыхе в Абхазии

Туристка из Екатеринбурга, только что вернувшаяся из Абхазии, рассказала о плюсах и минусах отдыха в стране. Больше всего ей понравилось теплое прозрачное море, но в глаза постоянно бросались разруха и неухоженность домов и территорий.

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Как рассказала «ФедералПресс» екатеринбургская пенсионерка Алевтина В., выбор Абхазии для отдыха был сделан давно. Долго с подругой и турагентом подбирали пансионат, но в итоге остановились на бюджетном варианте с номерами комфорт недалеко от моря.

Десять дней отдыха на двоих вместе с перелетом обошлись в 120 тысяч рублей.

Поразила уральских туристок красота природы: теплое чистое море, пышные кроны деревьев и мягкий климат. Абхазцы оказались гостеприимными хозяевами. Однако неприятный осадок от отдыха все же остался. В пансионате, где они остановились давно не было ремонта, территория неухоженная, то есть «следить за своим имуществом в Абхазии не любят от слова совсем».

Поблизости от пансионата располагалась огромная территория бывшего тренировочного центра, где в советские времена готовили олимпийцев. Здания стоят заброшенные, хотя и вполне добротные. И так по всей стране – куча заброшенного советского наследия, которое еще можно восстановить, но этим никто не занимается.

«Мне один коренной житель сказал, что Россия выделяет деньги на восстановление зданий, и деньги большие, но все они оседают по карманам. А ведь это наши деньги! Мы могли бы сделать это место хорошим курортом», – говорит собеседница агентства.