«Это же наши деньги». Российская туристка об отдыхе в Абхазии
Туристка из Екатеринбурга, только что вернувшаяся из Абхазии, рассказала о плюсах и минусах отдыха в стране. Больше всего ей понравилось теплое прозрачное море, но в глаза постоянно бросались разруха и неухоженность домов и территорий.
Как рассказала «ФедералПресс» екатеринбургская пенсионерка Алевтина В., выбор Абхазии для отдыха был сделан давно. Долго с подругой и турагентом подбирали пансионат, но в итоге остановились на бюджетном варианте с номерами комфорт недалеко от моря.
Десять дней отдыха на двоих вместе с перелетом обошлись в 120 тысяч рублей.
Поразила уральских туристок красота природы: теплое чистое море, пышные кроны деревьев и мягкий климат. Абхазцы оказались гостеприимными хозяевами. Однако неприятный осадок от отдыха все же остался. В пансионате, где они остановились давно не было ремонта, территория неухоженная, то есть «следить за своим имуществом в Абхазии не любят от слова совсем».
Поблизости от пансионата располагалась огромная территория бывшего тренировочного центра, где в советские времена готовили олимпийцев. Здания стоят заброшенные, хотя и вполне добротные. И так по всей стране – куча заброшенного советского наследия, которое еще можно восстановить, но этим никто не занимается.
«Мне один коренной житель сказал, что Россия выделяет деньги на восстановление зданий, и деньги большие, но все они оседают по карманам. А ведь это наши деньги! Мы могли бы сделать это место хорошим курортом», – говорит собеседница агентства.
Как ярого уральского садовода ее также поразило, что, имея огромные территории и плодородную почву, абхазцы в своем большинстве не выращивают огороды. Овощи и фрукты в магазинах там едва ли не дороже, чем в Екатеринбурге или Москве. Женщину поражает, что люди не следят за своими домами, которые давно требуют ремонта, не предусмотрены места для прогулок – элементарно нет тротуаров для пешеходов. Алевтина В. не единственная, кто подметил плачевное состояние построек на курорте.