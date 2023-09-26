Почему все больше российских туристов летит на отдых в Турцию

Согласно статистике Минкульта, поток туристов из России в Турцию вырос на 19 % в 2023 году, притом что цена такого отдыха за год выросла вдвое.

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«ФедералПресс» решил разобраться, в чем причина этого парадокса.

«Поток российских туристов увеличился, но он еще далек от того, чтобы выйти на доковидный уровень, в первую очередь, из-за отсутствия европейских альтернатив. На данный момент незначительнее количество рейсов есть в Египет, Турцию, Эмираты и Таиланд, в последствии они все равно будут расширятся и увеличится количество рейсов», – прокомментировал президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

По данным Министерства культуры и туризма РФ, за минувшее лето 2,56 млн россиян посетило Турцию. Только часть из них прилетела отдыхать, другая часть проследовала через страну транзитом в Европу, что обусловлено закрытием транспортного узла во Франкфурте и Париже из-за прекращения отношений со Европейским Союзом.

Среди остальных стран Россия оказалась на первом месте по турпотоку, где доля российских туристов за 8 месяцев 2023 года превысила 13%. На втором месте оказались жители Германии с 4,08 миллионами отдыхающих, а на третьем Великобритания, где 2,65 миллиона человек посетило турецкие курорты.

Несмотря на то, что стоимость поездки сильно выросла, российские туристы продолжают лететь в Турцию. Президент Уральской ассоциации туризма связывает данный факт с отсутствием альтернатив. Однако, отметил он, впоследствии количество направлений увеличится, например, российские туристы смогут посетить Шри-Ланку, Хайнань, Таиланд, что по идее должно нормализовать ценник.