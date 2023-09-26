"Ругаться матом не стесняются". Туристка — о привычках итальянцев

Российская тревел-блогерша посетила Италию и назвала шесть привычек местных жителей, которые вызывают недоумение у россиян. Своим мнением она поделилась в личном блоге «Лайк Тревел Путешествия» на платформе «Дзен».

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Для автора материала стало шоком, что итальянцы начинают выпивать с раннего утра, хотя, по ее словам, они соблюдают меру.

«Все же смущает, что после выпитого алкоголя так же спокойно садятся за руль или идут на работу», — отметила россиянка.

Также ее возмутило, что многие жители Италии предпочитают иметь питомцев вместо детей и даже возят животных в колясках, что россиянка назвала «абсурдом». Еще одной странной особенностью итальянцев блогерша сочла привычку арендовать, а не покупать жилье, и тратить сэкономленные деньги на дорогой парфюм и модную одежду.

Кроме того, автор обратила внимание на привычку сушить белье на виду у прохожих. Она объяснила это тем, что в итальянских домах высокая влажность и мокрая одежда в помещении не высыхает.