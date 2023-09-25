МВД: Кыргызстан в 2023 году посетили более 10 млн туристов

Поток туристов, посетивших Кыргызстан, за год увеличился примерно в пять раз. Такое заявление сделал министр внутренних дел республики Улан Ниязбеков на онлайн-совещании по вопросам обеспечения безопасности зарубежных гостей.

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«Согласно сведениям, в 2022 году нашу страну посетили 2 миллиона туристов, в этом году поток туристов превысил 10 миллионов. Туризм с каждым годом растет, и мы должны предпринять все меры по повышению уровня безопасности отдыхающих», – цитирует министра его пресс-служба.

Ниязбеков отметил, что туристическая отрасль является мощным драйвером роста экономики, она в том числе обеспечивает граждан рабочими местами.

Министр отметил, что во время летнего туристического сезона был зафиксирован ряд преступлений.

«При сохранении общественного порядка из-за большого количества отдыхающих местным органам внутренних дел не удалось обеспечить общественную безопасность на должном уровне», – заявил глава МВД.

По его словам, подобные недочеты возникли из-за устаревшего способа расчета сил и средств, также вопросы вызывает качество сервисного обслуживания населения, заметил министр.

Ниязбеков поручил правоохранительным органам разработать комплексный план по укреплению безопасности туристов, а также выделить дополнительные штатные единицы и материально-технические средства в востребованные туристами регионы.

«Вместо того, чтобы сидеть сложа руки и вести учет преступлений и дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных в зонах отдыха, каждый из вас должен сосредоточиться на повышении безопасности туристов», – подчеркнул Ниязбеков.