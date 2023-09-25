Турция четвертый год подряд наращивает турпоток из России

С начала года Турцию посетили 4,35 млн туристов из РФ.

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Турция с каждым годом набирает всю большую популярность у российских туристов. Как сообщает Министерство культуры и туризма Турции, только с начала года курорты страны посетили 4,35 млн российских туристов, что на 44,84% больше аналогичного периода прошлого года.

При этом 2,56 млн россиян посетили страну в летние месяцы. С начала года доля российских туристов в общем количестве отдыхающих в Турции составила 13%.

Правда, отмечают эксперты, к концу года турпоток из России в Турцию может резко сократиться. Это связано с тем, что российские туроператоры сворачивают свои программы раньше запланированного срока.

Например, стало известно, что «ИЗИ Тур» закрыл раньше времени запланированную до 19 октября полетную программу из Мурманска в Анталью. При этом в Corendon Airlines. уточнили, что направление перестало пользоваться спросом.