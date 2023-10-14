Нравы и привычки европейцев, которые поражают иностранцев

Многие романтизируют жизнь в Европе и даже не догадываются о том, что реалии европейцев могут показаться специфичными даже для опытных туристов.

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Кто-то давно к ним привык и уже не обращает внимания, а кто-то все еще не смирился с этими нюансами. Особенно изнанка жизни в Европе удивляет неподготовленных эмигрантов.

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Подробнее об этих реалиях читайте в материале "Рамблера".

Время обедать

Даже в будние дни супермаркеты в маленьких городах могут закрыться на обед. Что касается остальных европейских городов, в большинстве из них сетевые супермаркеты не работают по воскресеньям. Поэтому если вы планируете закупиться едой, делать это стоит в другие дни. Кстати, круглосуточные магазины также крайне сложно найти.

Правила – превыше всего

В Германии местные крайне щепетильно относятся к правилам и стараются их соблюдать. Вот почему, если в этой стране, вы решите перейти дорогу на красный свет, на вас наверняка посмотрят косо люди поблизости, а еще избежать серьезного штрафа вам точно не удастся.

"Нет" снежкам

Главной забавой для детей зимой в северных регионах являются снежки. Но в Финляндии малышам нельзя резвиться со снегом – во всяком случае на школьном дворе. Финны опасаются, что в шарик из снега попадет что-то острое, и один ребенок может нанести увечье другому.

Отсутствие кафетериев

В Норвегии работники и школьники чаще всего берут обед с собой из дома. Дело в том, что в местных учебных заведениях, а также на предприятиях, как правило, нет столовых и кафетериев. Вот почему о своем питании местные заботятся самостоятельно.

Доверие

Жители Швейцарии вполне могут оставить автомобиль с открытыми нараспашку дверями и не опасаться за свой транспорт. Швейцария является одной из самых безопасных стран, поэтому местные уверены, что с их имуществом ничего не случится. В поездах пассажиры нередко оставляют сумку с кошельком на кресле, отправляясь в туалет.

Тихие соседи