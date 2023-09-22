Что нужно россиянам для поездки в Северную Корею

КНДР – практически закрытая страна. Посещать её лучше в составе туристической группы.

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Россиянам, которые планируют посетить Северную Корею, потребуется виза, паспорт и специальное разрешение на посещение страны. Об этом написали «Известия».

Документы можно получить в турагентстве. Виза стоит около 50 евро. Они выдаются однократно.

Туристам рекомендуют посещать КНДР в составе группы туристов. При себе советуют иметь наличные деньги, так как карты могут не работать.

Северная Корея является достаточно закрытой страной. Туристам разрешается посещать горнолыжный курорт Масик и пляж на курорте Мазон.

Стоимость отдыха там составит около 860 евро за 7 дней. Проживание, медстраховка, питание, трансфер и экскурсии включены в стоимость. Ночь в отеле «пять звёзд» на горнолыжном курорте будет стоить 150 евро.

Путешественникам рекомендуют взять с собой лекарства, так как купить некоторые препараты в КНДР будет сложно. Кроме того, запастись плитками шоколада, конфетами. Ими угощают гидов и водителей.

Посещать мавзолей и мемориалы Ким Ир Сена в открытой одежде нельзя. Это будет считаться неуважением к вождю. Стоит взять с собой нарядную и закрытую одежду для посещения таких мест.