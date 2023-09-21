В Самарканде откроется туристическая «улица баров» и отели с бассейнами
Рост численности российских туристов, которые посещают Узбекистан, особенно Самарканд, простимулировало местные власти развить направления самых популярных услуг и развлечений.
Как проинформировал заместитель хокима (губернатора) Самаркандской области по туризму и культурному наследию Рустам Кобилов, в 2022 году власти были приятно удивлены значительным приростом количества туристов из России.
«У нас климат жаркий и сухой, моря у нас нет, а одним из основных критериев для российских туристов является наличие бассейна или доступ к водным объектам», - пояснил в разговоре с РИА Новости Кобилов.
По словам собеседника агентства, в настоящее время строится 38 бассейнов на территории уже существующих гостиниц, а наличие бассейна стало неотъемлемым условием для новых отелей.