Китай возобновляет международные круизные перевозки

В заявлении Министерства транспорта КНР содержится призыв ко всем портам принять меры по возобновлению этих рейсов, которые ранее были возобновлены только в портах Шанхай и Шэньчжэнь на юге страны. Об этом сообщает Prensa Latina, партнер сети TV BRICS.

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«Транспортные администрации на местах должны также усилить реагирование на чрезвычайные ситуации, профилактику и контроль эпидемий, способствовать управлению рынком круизных перевозок и быстро решать любые возникающие проблемы», – заявили в Министерстве транспорта.

Целью этих мер является содействие стабильному развитию международного транспортного рынка после пандемии COVID-19.

В Китае количество внутренних поездок выросло на 56,3 процента в годовом исчислении – до 4,32 миллиона в первой половине этого года.

За этот период количество автомобильных пассажирских поездок составило 2,14 миллиона, что на 18,6 процента больше, чем в прошлом году.

Кроме того, количество поездок по водным путям выросло до 120 миллионов, или на 146,8 процента, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

С другой стороны, количество поездок городским транспортом Китая составило 45,42 миллиона, что на 15 процентов больше, чем в предыдущем году.