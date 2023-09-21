Китай упростил получение визы для россиян

Министерство иностранных дел КНР упростило анкету на получение визы, сообщает ИА DEITA.RU.

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Как сообщает Генконсульство КНР во Владивостоке, заполнение визы для посещения Китая стало проще. Некоторые пункты сознательно упростили для удобства граждан.

Так, 7 пунктов и 15 подпунктов в анкете на оформление китайской визы стали доступнее и понятнее. Речь идет об образовании, родственниках въезжающего и заграничных поездках туриста до посещения Поднебесной.

В обращении генконсульства указано, что текста отныне будет гораздо меньше. Вместо пятилетней подборки выездов за рубеж заполнить предлагается только количество поездок за последний год. Китайский МИД будет «способствовать упрощению обменов между людьми в Китае и за рубежом, продвигая высококачественное развитие Китая и открытие Китая внешнему миру».