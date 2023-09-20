Новые места в Абу-Даби, которые стоит посетить

Поездка в Абу-Даби обещает гостям незабываемые впечатления, сочетающие в себе современные достижения и богатое культурное наследие.

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Тематический парк SeaWorld Abu Dhabi – удивительное место из мира будущего, которое расскажет всё о морской жизни. Отправьтесь в незабываемое путешествие по подводному миру, узнайте, как жизнь на Земле связана с океанами, и проникнитесь любовью к природе. Воспользуйтесь возможностью увидеть вблизи чудесных подводных жителей: дюгоней, морских черепах и змей, акул-молотов, скатов манта и мобул – своим разнообразием водных обитателей SeaWorld Abu Dhabi удивит как детей, так и взрослых.

Дом семьи Авраама – новый The Abrahamic Family House (Семейный дом Авраама), расположенный на острове Саадият и символизирующий разнообразие Абу-Даби и ОАЭ в целом, где проживают яркие мультикультурные сообщества различных конфессий. Комплекс включает три отдельных молитвенных дома, мечеть Преосвященства Ахмеда Эль-Тайеба, церковь Святого Франциска в Абу-Даби и синагогу Моисея Бен-Маймона, а также общие пространства для собраний и лекций. Гостей ждет множество увлекательных программ: от коротких экскурсий до иммерсивных путешествий.

Pixoul – центр современной виртуальной реальности и киберспорта Pixoul Gaming, находится в популярной прогулочной зоне Al Qana в Абу-Даби. Зал виртуальной реальности «Планета Pixoul» позволяет пережить незабываемые эмоции, предлагает 10 различных игр виртуальной и дополненной реальности. Комплекс Pixoul Gaming представляет собой великолепную зону отдыха для тех, кто хочет расслабиться с друзьями на комфортных креслах-мешках рядом с большими экранами и консольными играми на любой вкус.

UFC – самый ожидаемый бой года турнира UFC на звание чемпиона мира в легком весе, который пройдет 21 октября 2023 года на стадионе «Этихад Арена» в Абу-Даби: Махачев (Россия) против Оливейры (Бразилия).