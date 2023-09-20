Что посмотреть в Тель-Авиве за один день
Израиль известен большим количеством исторических и религиозных памятников. Чтобы посмотреть их все не хватит и недели, однако даже за один день можно увидеть самые значимые места.
Приезжать в Израиль на сутки нет смысла — большая часть времени уйдет на процедуры в аэропорту. Но если это рабочая поездка, то можно выделить день на осмотр достопримечательностей в самом туристическом городе страны.
Что посмотреть в Тель-Авиве за один день — читайте в материале «Рамблера».
Рынок Кармель
Путешествие по любой ближневосточной стране нельзя представить без посещения рынка. Там царит особая атмосфера: шумные люди, необычные предметы интерьера и абсолютно уникальные безделушки.
По сути этот рынок можно считать ярмаркой, на которой не обязательно что-то покупать. Там можно просто прогуляться или поторговаться за фрукты, овощи, восточные сладости или выпечку.
Азриэли
Азриэли — три башни круглой, квадратной и треугольной формы. В них расположены офисы разных компаний, крупный торговый центр, гостиница, рестораны и смотровая площадка с видом на весь город.
Есть как брендовые магазины — Nike, Timberland и типичные израильские, например Castro. В этих башнях можно не только проводить шопинг, но ещё и есть на крыше здания, посмотреть на город с высоты птичьего полета.
Яффо
Яффо — это главная достопримечательность Тель-Авива. Раньше это место было рыбацкой деревушкой, а сейчас здесь проживает вся богема города: художники, актеры, музыканты и дизайнеры.
Здесь много музеев, лавок и ресторанов. В этом месте можно насладиться самобытной израильской атмосферой и погулять по старинным улочкам.
Парк Яркон
В парке Яркон можно увидеть Тель-Авив с высоты. Для этого не надо подниматься на смотровую площадку, можно просто полетать на воздушном шаре. Это один из главных аттракционов города, который видно практически из любой точки.
На самом деле шар не летает, а просто поднимается на высоту примерно 90 метров в течение нескольких минут, зависает в небе и опускается вниз. Такая прогулка занимает всего 15 минут, а впечатления запоминаются надолго.