Израиль известен большим количеством исторических и религиозных памятников. Чтобы посмотреть их все не хватит и недели, однако даже за один день можно увидеть самые значимые места.

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Приезжать в Израиль на сутки нет смысла — большая часть времени уйдет на процедуры в аэропорту. Но если это рабочая поездка, то можно выделить день на осмотр достопримечательностей в самом туристическом городе страны.

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Что посмотреть в Тель-Авиве за один день — читайте в материале «Рамблера».

Рынок Кармель

Путешествие по любой ближневосточной стране нельзя представить без посещения рынка. Там царит особая атмосфера: шумные люди, необычные предметы интерьера и абсолютно уникальные безделушки.

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По сути этот рынок можно считать ярмаркой, на которой не обязательно что-то покупать. Там можно просто прогуляться или поторговаться за фрукты, овощи, восточные сладости или выпечку.

Азриэли

Азриэли — три башни круглой, квадратной и треугольной формы. В них расположены офисы разных компаний, крупный торговый центр, гостиница, рестораны и смотровая площадка с видом на весь город.

Есть как брендовые магазины — Nike, Timberland и типичные израильские, например Castro. В этих башнях можно не только проводить шопинг, но ещё и есть на крыше здания, посмотреть на город с высоты птичьего полета.

Яффо

Яффо — это главная достопримечательность Тель-Авива. Раньше это место было рыбацкой деревушкой, а сейчас здесь проживает вся богема города: художники, актеры, музыканты и дизайнеры.

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Здесь много музеев, лавок и ресторанов. В этом месте можно насладиться самобытной израильской атмосферой и погулять по старинным улочкам.

Парк Яркон

В парке Яркон можно увидеть Тель-Авив с высоты. Для этого не надо подниматься на смотровую площадку, можно просто полетать на воздушном шаре. Это один из главных аттракционов города, который видно практически из любой точки.