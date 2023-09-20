В Сети показали семь самых удивительных капсульных отелей мира

Капсульные отели очень популярны у путешественников, потому что в таких местах можно отдохнуть за небольшие деньги.

© runews24.ru

Один из необычных капсульных отелей находится в Японии – это гостиница Capsule Inn в Осаке. Она была спроектирована архитектором Кисе Курокавой. Он же создал знаменитую капсульную башню «Накагин» в 1979 году.

runews24.ru

Помимо спальных ячеек в Capsule Inn есть спа с парными и ваннами с водой разной температуры, небольшой бассейн.

В Канаде работает отель Panda Pod. Он расположен недалеко от Ванкувера. Каждая капсула в длину составляет два метра, а в ширину и в высоту – по метру. Внутри есть откидывающиеся столики. Также гостям доступны ванные комнаты и душ, одноразовые тапочки, полотенца, фены и зарядные станции.

runews24.ru

В Канаде есть ещё один капсульный отель Pangea. Он находится на горнолыжном курорте Уистлер. Его открыла семейная пара горнолыжников и путешественников — Рассел и Елена Клинг. Они обратились в дизайн-бюро Bricault Design, чтобы создать яркий и бюджетный проект.

runews24.ru

В Колумбии расположен отель Tubohotel La Tatacoa, созданный в виде бетонных труб. В каждом номере есть небольшое окно с плотными шторами, кроватью и кондиционером.

runews24.ru

В Германии находится отель Das Parkhotel. Здесь тоже бетонные трубы, в каждом номере есть окно-иллюминатор с функцией проветривания. Одна из стен декорирована рисунками.

runews24.ru

В Нидерландах расположен CityHub. Отели сети есть в Амстердаме, Копенгагене, Роттердаме. Номера Г-образной формы сделаны из перерабатываемого материала.

Мужчины и женщины в CityHub живут отдельно. В межсезонье часть номеров предоставляется бездомным.

runews24.ru

В Москве есть отель GettSleep. Он находится на третьем этаже терминала С «Шереметьево». Отелем часто пользуются люди, рейс которых сильно задержали.