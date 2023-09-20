Эксперты рекомендуют выбирать групповые туры в Иран вместо индивидуальных
Эксперты рассказали, как бюджетно отдохнуть в Иране. Так, российским туристам, планирующим поездку по этому направлению, советуют выбирать групповые туры, поскольку они будут дешевле индивидуальных. Стоимость последних варьируется от 150 до 200 тысяч рублей на человека.
При этом поездка должна занять минимум неделю. Например, по словам гендиректора туроператора Space Travel Артура Мурадяна, недельное путешествие с экскурсионной программой в Тегеран и окрестности обойдется в 80-90 тысяч. В эту сумму включено, в том числе и трехразовое питание, уточняет Business FM.
При этом отмечается, что туры в Иран стали пользоваться популярностью в последние годы. В том числе, из-за того, что туда можно ездить круглый год.
Напомним, первая группа туристов из Ирана, которая сможет посетить Россию по безвизовому режиму, прибудет на территорию РФ 20 сентября. Туристы из Ирана прибудут в Северо-Кавказский федеральный округ. Здесь организуют бизнес-миссию для представителей индустрии туризма. Группа российских туристов отправится в Иран по безвизвому режиму примерно в те же дни.