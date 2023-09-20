Эксперты рекомендуют выбирать групповые туры в Иран

Эксперты рассказали, как бюджетно отдохнуть в Иране. Так, российским туристам, планирующим поездку по этому направлению, советуют выбирать групповые туры, поскольку они будут дешевле индивидуальных. Стоимость последних варьируется от 150 до 200 тысяч рублей на человека.

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При этом поездка должна занять минимум неделю. Например, по словам гендиректора туроператора Space Travel Артура Мурадяна, недельное путешествие с экскурсионной программой в Тегеран и окрестности обойдется в 80-90 тысяч. В эту сумму включено, в том числе и трехразовое питание, уточняет Business FM.

При этом отмечается, что туры в Иран стали пользоваться популярностью в последние годы. В том числе, из-за того, что туда можно ездить круглый год.