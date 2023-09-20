«Всюду признаки упадка и бедности». Туристка о Великобритании

Туристка побывала в Великобритании и описала страну фразой «все невзрачно». Об этом сообщило издание Independent.

Элисон К. Монтиджин (Alison K Montijin) из Нидерландов поделилась своим мнением о поездке в социальной сети X (бывшая Twitter).

«Главные улицы заколочены, поезда и автобусы не ходят, машины сломаны, повсюду признаки упадка и бедности. Так не должно быть», — пожаловалась путешественница.

Тем не менее Монтиджин отметила, что в стране есть и красивые места, среди которых она выделила некоторые районы Кембриджа, Лондона, Бристоля, Йорка. В остальном же, по словам туристки, страна выглядит мрачно.