Бюджетно, но с ограничениями: особенности туризма в Иране

До конца сентября состоится выезд первой группы туристов из России в Иран, заверили в Минэкономразвития. Безвиз для групп между двумя странами запустили 1 августа.

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Спрос на туры в Иран растет по мере приближения осени, а запуск безвизовых поездок для групп привлечет в страну еще больше россиян, говорили в конце июля в Российском союзе туриндустрии. Опрошенные Business FM представители туротрасли расходятся в показаниях.

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Кто-то говорит, что Иран пока не очень востребован: это и не типичное пляжное направление, и не страна для короткого уик-энда. Если уж лететь, то на неделю минимум. Другие утверждают: популярность этого государства у российских туристов значительно выросла. Виза по прилете существенно не влияла на цену — она стоила 75 евро. Зато ее отмена сэкономит время, а туроператоры могут более плотно формировать группы за счет включения туристов в единый список.

Индивидуальные туры стоят в районе 150-200 тысяч рублей на человека за неделю. Когда это групповой тур, цены значительно ниже. Примеры приводит гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян:

Артур Мурадян генеральный директор туроператора Space Travel: «Если люди летят просто в Тегеран и окрестности, общая сумма будет в районе 50 тысяч рублей. Если же предпочтут более насыщенную экскурсионную программу на неделю, это где-то 80-90 тысяч. Как правило, в эту сумму включено экскурсионное обслуживание, связанное с наличием транспорта, гида, трехразового питания (в гостиницах — завтраки, далее — питание в ресторанах). Страна довольно бюджетная с точки зрения заграничного отдыха, наполнена историческими городами, это и побережье Каспия, Бушер и Исфахан. Довольно интересно, самобытно, но есть особенности, связанные с внешним видом российских туристов. Для женщин это покрыть голову и не носить одежду вызывающего характера».

Еще по ограничениям: алкоголь в Иране строго запрещен. В отношении купания есть специальные отгороженные части пляжа для женщин — как на Каспии, так и на Персидском заливе. Но есть и обычные общественные пляжи, где все купаются вместе. Просто иранские женщины делают это в одежде. Но таких возможностей, как у Египта и у Турции, у Ирана явно не будет, говорят туроператоры.

В Иран есть прямые рейсы почти каждый день. Билеты — от 15 тысяч до 25 тысяч рублей в один конец на человека. Тур на неделю, по обещаниям операторов, будет насыщенным, много переездов. О преимуществах отдыха в этой стране рассказывает гендиректор туристической компании «Открытие» Софья Гаврилова:

Софья Гаврилова гендиректор туристической компании «Открытие»

«Красиво, тепло, вкусно. Очень сложно потратить большие деньги, пока путешествуешь. За последние несколько лет спрос на Иран вырос в разы. Станет дешевле, потому что сейчас есть расходы на визу — около 75 евро. В Иран можно ездить круглый год. Если осень и весна идеально подходят для экскурсионной поездки, зимой есть достаточно много желающих поехать на горнолыжные курорты либо улететь на самый юг, на Персидский залив. Либо летом, когда для экскурсий жарковато, у Ирана есть возможность принимать туристов на обширном песчаном побережье Каспийского моря: летом там идеальная погода, идеальное море. Хороших гостиниц нет, но по уровню «четыре звезды» найдется».