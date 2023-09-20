6 стран, где зимой можно отдохнуть по цене Египта

Россиянам назвали шесть стран, где зимой можно отдохнуть по цене Египта. В список попали ОАЭ, Таиланд, Марокко и другие направления.

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«На первом месте оказались ОАЭ. Дешевле всего обойдется недельный отдых в Шардже и Фуджейре, от 70 тыс. на человека с перелетом», – сообщается на портале «Тонкости туризма».

Также можно приобрести тур в Таиланд. Так, неделя в средних апартаментах на двоих в феврале в Паттайе обойдется от 15 000 рублей. При этом Пхукет обойдется чуть подороже: ценник колеблется между 20 и 24 тыс. рублей за неделю в апартаментах в зависимости от района.

Эксперты рекомендовали туристам рассмотреть Марокко. Цены на недельный отдых в феврале колеблются в диапазоне от 90 до 110 тыс. рублей с перелетом.