Туристов предупредили об опасных медузах на Бали

Российских туристов, которые отдыхают на острове Бали, предупредили об опасности – ядовитых медузах. При этом пляжи пока остаются открытыми.

«Ядовитые медузы появляются в водах у южного побережья Бали ежегодно. В этом сезоне первые представители встречались туристам на пляже Санур на Бали в течение последней недели», – пишет «Турпром».

Власти попросили отдыхающих избегать контакта с медузами. Дело в том, что их укус может нанести вред человеку. Последствиями могут быть продолжительные боли и даже гибель.