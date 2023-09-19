Россия и Китай обеспечат цифровизацию оформления групповых безвизовых поездок

Россия и Китай договорились о подписании соглашения по цифровизации оформления групповых безвизовых поездок между странами, эта мера позволит облегчить работу туроператоров и пограничных служб и нарастить взаимный турпоток. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития РФ по итогам встречи главы министерства Максима Решетникова с министром культуры и туризма КНР Ху Хэпином в ходе рабочего визита российской делегации в Пекин.

© Unsplash

"Стороны договорились о подписании нового соглашения по цифровизации оформления групповых безвизовых поездок между Россией и Китаем", - говорится в сообщении.

Видео дня

Глава Минэкономразвития РФ отметил, что такая мера значительно облегчит работу туроператоров, органов координации и пограничных служб, а в конечном счете позволит нарастить туристические потоки. Он напомнил, что безвизовый групповой туробмен между странами возобновился в 2023 году, механизм организации групповых поездок россиян на территорию Китая в целом отлажен. С момента подписания российско-китайского межправсоглашения более 20 тыс. россиян совершили поездки в КНР.

"Граждане с должным комфортом пересекают границу в наземных пунктах пропуска на основе безвизовых списков", - подчеркнул Решетников.

По словам министра, в России механизм безвизовых поездок работает в полном формате. Все службы, уполномоченные органы в регионах и туроператоры готовы к приему китайских туристов.

"Ожидаем, что после донастройки технических процессов групповой туристический обмен заработает в полноформатном режиме, а рост взаимных безвизовых поездок распространится и на центральные регионы наших стран", - заключил он.

Стороны также обсудили удобство оформления в России электронной визы для китайских граждан. За первый месяц работы такой возможностью воспользовались более 15 тыс. китайских туристов. В министерстве напомнили, что в 2019 году Китай посетили 2,3 млн российских туристов, что стало рекордным показателем, при этом более 60% путешественников приезжали в страну по групповому "безвизу".