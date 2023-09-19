Туроператоры рассказали о преимуществах отдыха в Абхазии

Абхазия пользуется большой популярностью у российских туристов. Для того, чтобы отдых здесь прошел максимально полезно и интересно, туроператоры рассказали, где остановиться в закавказской республике осенью.

© runews24.ru

Так, эксперты рекомендуют поселиться ближе к пляжу, поскольку осенью климат в Абхазии благоприятный, а вода все еще теплая.

Если туристу важно отдыхать на песчаном пляже, тогда стоит присмотреться к отелям, расположенным в селе Лдзаа, прямо в сосновой роще Пицундо-Мюссерского заповедника. Бонусом станет красивый вид и живописные аллеи.

Центральный пляж Пицунды, который растянулся на полтора километра вдоль корпусов Объединения пансионатов курорта, также оборудованы всем необходимым для комфортного отдыха.

Близостью с природой и подступающими к морю горами можно насладиться на пляже Мюссеры, пишет РИА Новости.

Между селом Лдзаа и Монашеским ущельем также находится песчаный пляж, но он не оснащен необходимой инфраструктурой. Также специалисты рекомендуют пляжи между селом Лдзаа и Монашеским ущельем, а также отель "Дель Мар".