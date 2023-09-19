Россияне возмущены «бардаком» на китайской границе

Туристы из России пожаловались на долгое ожидание и скопление людей на автомобильном пункте пропуска Хуньчунь. По их словам, задержки возникают из-за действий китайской стороны.

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Об этом они рассказали в телеграм-канале «Хуньчундра». Сообщается, что пересечение российской границы не занимает много времени, чего не скажешь о принимающей стороне.

«На китайской стороне бардак, конечно, весь автобус внутрь не запускают, все толкутся на входе. Одну группу отправили тест сдавать на ковид», – написала одна из туристок.