Спрос на путешествия осенью в Китай из России вырос в два раза

"Согласно данным авиазаказов и бронирований отелей в Китае, мы фиксируем двукратный рост спроса на поездки в страну осенью 2023 года в сравнении с осенью 2019 года. Такая популярность объясняется тем, что Китай долгое время был закрыт для туристов, 15 марта этого года он возобновил выдачу всех типов виз россиянам. Кроме того, появились прямые рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока и других российских городов в популярные Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и прочие локации", – сообщила руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова.