Спрос на путешествия осенью в Китай из России вырос в два раза
Россияне стали гораздо чаще бронировать авиабилеты в Китай. Спрос на путешествия в это время года вырос в два раза в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.
"Согласно данным авиазаказов и бронирований отелей в Китае, мы фиксируем двукратный рост спроса на поездки в страну осенью 2023 года в сравнении с осенью 2019 года. Такая популярность объясняется тем, что Китай долгое время был закрыт для туристов, 15 марта этого года он возобновил выдачу всех типов виз россиянам. Кроме того, появились прямые рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока и других российских городов в популярные Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и прочие локации", – сообщила руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова.
Как пишет РИА Новости, наиболее популярным городом стал Гуанчжоу. На втором месте оказался Пекин. На третьем – Шанхай.