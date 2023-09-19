Греция повышает туристический сбор

«В зависимости от категории отеля ставка налога в отелях повысится: 1-2 звезды: с 0,50 до 1,5 евро, 3 звезды: с 1,5 евро до 3 евро, 4 звезды: с 3 евро до 7 евро и 5 звезд: с 4 евро до 10 евро», – говорится в сообщении.