Что происходит, если в самолете умирает пассажир

Согласно статистике, ситуации со смертью на борту пассажирских самолетов случаются очень редко, однако такое все же может произойти. Например, у человека может случиться сердечный приступ во время полета.

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Как происходит, если пассажиру не удалось помочь и он умер? Как действуют бортпроводники и что делают с телом? На все эти вопросы отвечаем в материале "Рамблера".

Члены экипажа обучены реагировать на подобные случаи и действуют в соответствии с медицинскими и правовыми стандартами. У каждой авиакомпании есть свои специальные правила.

Оценка состояния пассажира

Члены экипажа или медицинские сотрудники, оказавшиеся на рейсе, могут попытаться оценить состояние пассажира, например, измерить его пульс, однако они не могут констатировать смерть. Это делает только бригада скорой помощи после приземления самолета.

Оповещение экипажа

Если пассажир скончался в самолете, бортпроводники в первую очередь сообщают об этом пилотам. Они, в свою очередь, связываются с наземным персоналом, чтобы также сообщить о происшествии и запросить дальнейшие инструкции.

Решение о продолжении полета

Решение о том, продолжать ли полет до пункта назначения или совершать аварийную посадку в другом аэропорту, зависит от различных факторов: причины смерти пассажира, погодных условий или же местности.

"Если случился сердечный приступ, например, и человек умер, мы буквально ничего не можем с этим поделать. Мы просто подождем, пока не доберемся до места назначения", - рассказала одна из стюардесс в своем TikTok-аккаунте.

Что делают с телом?

Если членами экипажа решено продолжить полет, тело пассажира может быть временно перенесено на свободные места в незанятом ряду в хвостовой части самолета. Если же свободных мест нет, его оставляют на своем месте, пристегивают и накрывают полностью покрывалом.