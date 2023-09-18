Как живет маленький остров, который буквально кишит знаменитостями

Настоящим раем для миллионеров считается Бора-Бора — курорт, который ежегодно входит в рейтинги самых дорогих и роскошных мест для отдыха. Это место, где проводили медовый месяц со своими мужьями Дженнифер Энистон и Николь Кидман, где без одежды разгуливает Джастин Бибер, взрывая социальные сети снимками в обнаженном виде, где отдыхает Ким Кардашьян, ежедневно спуская на развлечения десятки тысяч долларов. Здесь сложно найти отель уровнем ниже пятизвездочного, а по количеству заключенных браков курорт может тягаться разве что с Лас-Вегасом. «Лента.ру» рассказывает, чем можно заняться на любимом курорте богатых и знаменитых.

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Побывали в раю

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После медового месяца с мужем Китом Урбаном актриса Николь Кидман очень тепло поблагодарила персонал отеля на Бора-Бора за гостеприимство.

Площадь Бора-Бора составляет 38 квадратных километров, население — около 9 тысяч человек. Государственные языки — таитянский и французский.

«Мы как будто побывали в раю. Спасибо, что сделали наш отдых таким незабываемым», — сказала знаменитость перед тем, как сесть на яхту, а потом в сопровождении личного телохранителя отправиться на частном самолете в США.

Молодожены много фотографировали друг друга, катались на велосипедах по острову, играли в гольф и выходили на яхте в океан. Жила пара в роскошном бунгало площадью 500 квадратных метров с джакузи на улице, огромным бассейном и выходом к океану.

В сутки такая вилла стоила 18 тысяч долларов. Покой новоиспеченных супругов охраняла целая секьюрити-служба. Чтобы папарацци не смогли подобраться поближе к Кидман и Урбану, охранники отеля на скутерах днем и ночью бороздили океан, не позволяя катерам с репортерами приблизиться к острову ближе чем на несколько километров

Так же тщательно работали секьюрити и во время медового месяца актрисы Дженнифер Энистон, вышедшей замуж за Джастина Теру. Однако американские СМИ все же смогли раздобыть какое-какие сведения и рассказать поклонникам об отдыхе пары и их друзей на Бора-Бора.

Кто-то из сотрудников рассказал, что компания остановилась в шикарном отеле Four Seasons, где по утрам они занимались йогой на пляже, загорали и купались. Молодожены разместились в трехкомнатной вилле на берегу океана с четырьмя ванными комнатами и собственным бассейном, пребывание в которой стоило от четырех тысяч долларов в сутки.

Как играют свадьбы на Бора-Бора Большой популярностью у туристов на Бора-Бора пользуются свадьбы. Их обычно играют на закате. Пляж украшают факелами и цветами. Невесту и жениха в разных бунгало переодевают в праздничные наряды и дарят им венки из цветов.

В окружении танцовщиков и музыкантов невеста ожидает жениха, который должен приплыть на лодке. После этого начинается церемония. Молодоженам дают таитянские имена и вручают два колье из цветов, которыми они должны обменяться после произнесения свадебного обета. По окончании церемонии супругов под нежную мелодию провожают к лодке, которая доставит их в бунгало к праздничному столу. Обычная свадебная церемония стоит от двух тысяч долларов, если же в торжестве принимают участие музыканты, включено посещение коралловых садов, кормление акул и ужин на берегу океана, то придется заплатить от 3,5 тысячи долларов.

Еще дороже обошелся отдых на Бора-Бора певице Бейонсе и ее мужу Джей-Зи. Как писали СМИ, за пятидневную поездку на острова им пришлось заплатить 230 тысяч долларов. Из них 7 тысяч долларов в сутки стоило проживание на частной вилле и около 100 тысяч долларов ушло на перелет. Остальные средства — на питание и экскурсии.

Земля любви

Неудивительно, что мировые звезды готовы отдать любые деньги за то, чтобы попасть на крошечный атолл посреди Тихого океана. Остров буквально пропитан особой энергетикой, о которой твердит каждый, кто там побывал.

Согласно местной легенде, Бора-Бора появился по велению бога мира и плодородия Оро, который захотел, чтобы среди океанских волн возникла земля любви. Островитяне уверены, что именно поэтому он наделил ее особой красотой — белоснежными пляжами, тропической растительностью и долинами, покрытыми красивыми цветами.

По их версии, бог Оро однажды влюбился в местную девушку и в доказательство своей любви подарил ей раковину с черной жемчужиной. С тех пор этот редкий вид жемчуга добывают на острове.

Существуют разные версии того, кто из европейских мореплавателей открыл Бора-Бора. Одни считают, что это был англичанин Джеймс Кук, другие приписывают открытие голландцам, третьи — британскому офицеру Сэмюэлю Уоллису, который во время кругосветного плавания открыл Таити

Доподлинно известно только, что в 1786 году на остров из Франции прибыли мореплаватели во главе с Луи Антуаном де Бугенвилем. С того момента и началась французская колонизация островов Полинезии.

Считается, что здесь нет места преступности и местные жители не знают, что такое пробки на дорогах. На острове всего одна круговая дорога, по которой ходит автобус. По территории передвигаются на мопедах, велосипедах и маленьких электромобилях.

Территории были полностью захвачены, несмотря на сопротивление местных жителей. В результате местной королеве Вахине IV Помаре пришлось признать протекторат Парижа, а ее сын был вынужден и вовсе отказаться от трона под давлением европейцев.

В конце XIX века на острова поехали христианские миссионеры, чтобы обратить туземцев в свою веру. Частично это сделать удалось, однако местное население все же сохранило национальный колорит и традиции, поэтому на Бора-Бора рядом с дорогими отелями класса люкс мирно соседствуют местные храмы и площадки с ритуальными камнями.

«Мама, я черный»

Помимо особой умиротворенной атмосферы, знаменитостей в Бора Бора привлекает удаленность от цивилизации. Один из красивейших островов Французской Полинезии расположен в 270 километрах от Таити — туда можно доехать на яхте или же на самолете менее чем за час.

Билеты на Бора-Бора в одну сторону экономклассом стоят от 4 до 7 тысяч долларов на человека, бизнес-классом — от 17,5 тысячи долларов на человека. Проживание на островах в течение десяти дней на одного человека обойдется в среднем в 9 тысяч долларов.

Несколько раз летал на Таити вместе со своей женой Мариной Влади и советский исполнитель Владимир Высоцкий. На Таити жил бывший муж Влади Жан-Клод Бруйе, с которым у нее сохранились хорошие отношения. Бруйе владел отелем на одном из островов.

В одну из таких поездок Высоцкий с супругой посетили несколько популярных островов Полинезии, включая Бора-Бора, Раиатеа и Хуахине. Из каждого нового места поэт, по традиции, писал письма матери.

С Бора-Бора послание выглядело так: «Писать нам некогда, потому что на месте мы не сидим — или плаваем, или летаем. Я черный. Целую крепко. Володя». После отпуска Высоцкий написал песню «Одна научная загадка, или Почему аборигены съели Кука»

Бора-Бора, несмотря на его крошечные размеры, нравится селебрити живописными тропическими парками роскошными ресторанами с австралийской, восточной, французской и итальянской кухней и изысканными шале, расположенными на суше и на воде.

Выход к океану и услуги батлера

Одним из самых популярных мест для богатых и знаменитых стал Four Seasons Bora Bora. Этот отель стал синонимом роскоши, высококлассного обслуживания и первоклассных удобств.

Гостям предлагают на выбор огромные виллы, некоторые стоят прямо на воде, собственный бассейн, сад с тропическими растениями и выход к океану.

Помимо этого, богатым туристам предоставляют личного батлера, чтобы он помогал им организовать экскурсии, спа-процедуры, фотосессии и романтические ужины под луной

Соревнуется с этим отелем не менее роскошный Regis Bora Bora, предлагая гостям завораживающие виды на лагуну и горные пейзажи. Ресторан Lagoon при отеле считается одним из самых дорогих и роскошных на острове, здесь подают блюда французской и полинезийской кухни. Пол в заведении сделан из стекла, чтобы можно было увидеть рыб и кораллы в океане.

Ночью может случиться что угодно

Еще одним престижным рестораном считается La villa Mahana. Заведение, в котором подают блюда французской кухни, отличается большим выбором изысканных деликатесов и красивым оформлением в национальном стиле. Другим ценителям французской кухни и морепродуктов понравится ресторан Mai Kai Bora Bora.

На блюдах полинезийской кухни специализируется ресторан Bora Bora Yacht Club, расположенный на территории яхт-клуба.

Путешественники, которые мечтают столкнуться с кем-нибудь из звезд шоу-бизнеса, обычно отправляются в одно из самых престижных и культовых мест — рыбный ресторан Bloody Mary («Кровавая Мэри»), основанный в 1979 году. Лозунг заведения — «Ночью может случиться что угодно»

На стенах бара-ресторана, построенного из бамбука и украшенного соломенной крышей, висят десятки табличек с надписями из серии «Здесь был Хулио Иглесиас», «Здесь отдыхали Голди Хоун и Курт Расселл». Так же, как и они, пили коктейли Дайкири и пробовали улов местных рыбаков Марлон Брандо, Джейн Фонда и Дайана Росс.

Знаменитости спускают в этих заведениях по несколько тысяч долларов за ужин. При этом чаевые на Бора-Бора давать категорически запрещено

Другим туристам поход в местный недорогой ресторан обойдется как минимум в 100 долларов на человека.

«Цены на еду на Бора-Бора очень высокие. За двоих в большинстве ресторанов можно легко заплатить по 200-300 долларов, но зачастую и больше. Когда мы только приехали на остров, зашли в первый попавшийся ресторан и я посмотрела на цены, то подумала, что мы по ошибке забрели в какое-то супермодное местечко. К концу поездки поняла, что это стандартные цены», — Меган Джонс.

На Бора-Бора туристам советуют попробовать блюда из креветок, лангустов и моллюсков, которые вначале маринуют в кокосовом молоке с лимоном, а потом запекают в местной печи. Среди мясных блюд выделяют молодого поросенка, фаршированного шпинатом

Из сладостей — пудинг из папайи и другие десерты на основе кокосового молока и мякоти кокоса: пау-шелл — сладкая выпечка в форме ракушки с фруктовой начинкой и кокосовой стружкой, фарфару с карамелизированной корочкой, тарт из фруктов или поэ — десерт на основе бананов.

Бибер без плавок, Кардашьян — без серьги

Остров прослыл идеальным местом для уединенного отдыха. Однако порой безмятежное времяпрепровождение на Бора-Бора нарушают громкие скандалы, в которые оказываются втянуты селебрити. Периодически в сеть попадают фотографии Джастина Бибера, который любит прилетать на остров с друзьями на частном самолете.

Иногда он сам размещает в соцсетях снимки с обнаженным задом во время путешествия на яхте, иногда кадры с территории виллы, где он расхаживает без одежды, попадают в сеть против его воли.

Много внимания привлекла и история с потерянной серьгой Ким Кардашьян. Отдыхая с семьей в президентской вилле над водой Hilton Bora Bora Nui Resort & Spa стоимостью пять тысяч долларов в сутки, знаменитость, выходя из океана, обронила бриллиантовое украшение за 75 тысяч долларов. Впоследствии дорогую серьгу на дне нашла одна из младших сестер Кардашьян.

Пользователи не поверили в случившееся. Масла в огонь подлил и один из друзей Ким, рассказавший, что видео с потерянной драгоценностью было постановочным. Снимок с перепуганной Кардашьян, ощупывавшей свое ухо, облетел интернет и стал мемом.

Впечатление на миллион

Помимо того что селебрити на Бора-Бора загорают и купаются, они много времени проводят в местных спа-центрах. Один из самых дорогих из них — Hina — расположен в отеле Hilton. Услуги в нем стоят сотни тысяч долларов. Самая популярная — «Впечатление на миллион долларов» — для того, чтобы «расслабиться как звезда».

Стоимость процедуры на сайте не уточняется. Известно только, что она предполагает расслабляющий массаж и скраб для тела с частицами черного жемчуга, а также «необыкновенный вид на горы и океан в красивом бунгало»

Многие ездят на экскурсии по местным паркам или же отправляются на яхте на частный остров Моту Тапу, чтобы заняться дайвингом или снорклингом в кристально чистой воде или просто выпить шампанского, опустив ноги в океан.

Где самые роскошные пляжи Самые роскошные пляжи находятся на островах Тоопуа и Пити-Ута, а также рядом с лагунариумом — открытым аквариумом, в котором плавают сотни видов тропических рыб, скаты, акулы, гигантские черепахи и другие обитатели океана. На Бора-Бора есть два ярко выраженных сезона: жаркий и влажный — с ноября по февраль, прохладный и сухой — с марта по октябрь. Средняя температура в течение года — 27 градусов.

Отдых для обычных туристов

Обычному путешественнику с ограниченным бюджетом попасть на Бора-Бора затруднительно, но возможно. Из-за запутанной логистики самым дорогим, конечно, будет перелет. Все осложняется лишь отсутствием прямого авиасообщения с США, поскольку в основном во Французскую Полинезию летают из Лос-Анджелеса и Сан-Франциско.

Попасть в главный аэропорт Французской Полинезии Папеэте (Таити) из Москвы осенью, в самый сезон, не получится дешевле 120 тысяч рублей в одну сторону. Таким образом, только на билеты придется потратить около 250 тысяч рублей на человека

Но оказавшись на самом острове, сэкономить действительно можно. Одним из лучших бюджетных вариантов размещения на Бора-Бора считается отель Raihei Location — просторный номер с двуспальной кроватью здесь обойдется в 96 долларов за ночь. Кроме того, на острее есть несколько приличных гестхаусов — например, Sunset Hill Lodge за 120 долларов в сутки.

Также опытные путешественники предлагают попробовать найти жилье через CouchSurfing или сервис бронирования квартир AirBnb — самые дешевые апартаменты обойдутся примерно в 90 долларов за ночь.

$90-100 в среднем стоит жилье на Бора-Бора за ночь, если бронировать дешевый отель или студию на AirBnb

Такси на Бора-Бора — невероятно дорогое удовольствие, поэтому передвигаться по острову лучше всего на самокате или велосипедах, а питаться можно в передвижных фургончиках, где покупают еду местные жители. Обычно они сосредоточены возле самого популярного и красивого пляжа пляжа Матира, куда туристы приезжают, чтобы поплавать с масками и поглазеть на леопардовых скатов.