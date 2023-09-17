Почему миллениалы едут в Монголию

В последнее десятилетие миллениалы, то есть люди, родившиеся примерно между 1981 и 1996 годами, ищут необычные места для путешествий. В частности, они едут в неизведанную Монголию, в то время как другие туристы толпятся на Санторини, у Эйфелевой башни и Колизея.

Возможно, это реакция на мир, который все больше сжимается в наших смартфонах — одни и те же направления снова и снова появляются в Instagram и туристических блогах, пишет The New York Times. Правительство Монголии пытается извлечь выгоду из этого стремления молодых людей к «диким» поездкам. Страна вложила средства в кампанию цифрового маркетинга, ориентированную на людей в возрасте от 23 до 40 лет. Она также пригласила инфлюенсеров приехать в Монголию и разместить видеоролики о зеленых долинах страны, голубых озерах и оранжевых песчаных дюнах.