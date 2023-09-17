Турист рассказал об особенностях путешествия по Европе

Турист из Великобритании разочаровался после путешествия по Европе. Он отправился посмотреть на Сикстинскую капеллу в Ватикане и, по информации Турпрома, это вызвало у него негативные эмоции.

© Unsplash

Со слов путешественника, красотой этого места невозможно насладиться, так как там очень много туристов. Кроме того, там крайне шумно.

«Я ощущал себя там скотом. Кажется, я даже не смог пошевелить ногой, а просто плыл в огромной массе людей», – отметил турист.