В Турции нашли новую достопримечательность

В турецкой провинции Адыяман раскопали гробницу, возраст которой составляет около 1700 лет. Она относится к римской эпохе.

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Сотрудники местного музея получили сообщение о незаконных раскопках. Отправившись туда, они нашли не только гробницу, но и место для молитв, а также пять гробов внутри самой гробницы. Директор музея Мехмет Алкан сообщил, что археологи провели раскопки после получения соответствующих разрешений. Найденная гробница сделана из известняка и имеет восемь ступеней.

Предполагается, что гробница была сооружена еще в III веке нашей эры. Скорее всего, она принадлежала семье важного человека. После завершения раскопок объект смогут посещать туристы.

Правда, чтобы увидеть находку, отдыхающим придется проделать немалый путь. От ближайшего популярного курорта Аланьи ехать на автобусе порядка 14 часов, а на машине – 9. Самолетом можно добраться только с пересадкой.

Из Стамбула время в пути на автобусе составит 17 часов, а на авто – 9 часов. Можно и прямым рейсом на самолете Turkish Airlines. Билеты туда-обратно обойдутся в 20,5 тыс. руб.

Кроме найденной гробницы в Адыямане есть еще на что посмотреть. Там находится знаменитая гора Немрут-Даг, на вершине которой расположено святилище, построенное в 62 году до нашей эры по указу царя Коммагены Антиоха I. Место окружено огромными статуями 8–9 м высотой. Памятники включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.