На границе с Финляндией начали разворачивать авто с российскими номерами

С сегодняшнего дня Финляндия прекратила пропускать через свою границу легковые автомобили с российскими номерами. Редакция посмотрела, что пишут в чатах и СМИ о ситуации на контрольно-пропускных пунктах.

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На российско-финской границе с утра было немного транспорта. По данным финской таможни, к полудню субботы в страну въехало всего 11 автомобилей из России вместо прежних примерно 250 легковушек в день, сообщило издание Yle. Финны развернули три машины: по одной – в МАПП Торфяновка / Ваалимаа, Брусничное / Нуйямаа и Люття / Вартиусе.

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На границу приехали только люди, которые имеют право ввезти свои транспортные средства, прокомментировал итог работы нескольких часов по новым правилам Сами Ракшит, начальник отдела таможенного контроля в Финляндии.

Согласно опросу корреспондентов Yle, все прошло достаточно мирно – без скандалов. Прибыли в основном финны и россияне, имеющие также финский паспорт. В частности, постоянно проживающим в России гражданам Финляндии по-прежнему разрешен въезд на автомобиле с триколором на номерном знаке.

«Я звонила вчера на горячую линию финской таможни: они пока сами не до конца понимают, как действовать, но с ВНЖ на машине с российскими номерами, сказали, не пропустят. На следующей неделе обещали дать конкретные объяснения на их сайте», – сообщили в соцсетях.

На обычно самом загруженном пограничном переходе в Торфяновке между 10 и 11 часами с российской стороны прибыло около десятка автомобилей, два из которых имели российские номера. А из Финляндии в Россию проехало несколько десятков машин, все с финской регистрацией, прокомментировало издание Yle.

При этом в российском паблике отметили, что утром автобус на Торфяновке простоял около часа в общей очереди: «На финской стороне вещи на контроль не брали и на телефоны не обратили внимание».

В одном из чатов рассказали, что в начале десятого прибыли на автобусе на погранпереход Брусничное. Российский контроль прошли за час, финны пропустили быстрее, даже вещи не смотрели. «На обоих границах никого перед нами не было».