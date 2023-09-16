На границе с Финляндией начали разворачивать авто с российскими номерами

На границе с Финляндией начали разворачивать автомобили с российскими номерами
С сегодняшнего дня Финляндия прекратила пропускать через свою границу легковые автомобили с российскими номерами. Редакция посмотрела, что пишут в чатах и СМИ о ситуации на контрольно-пропускных пунктах.
На российско-финской границе с утра было немного транспорта. По данным финской таможни, к полудню субботы в страну въехало всего 11 автомобилей из России вместо прежних примерно 250 легковушек в день, сообщило издание Yle. Финны развернули три машины: по одной – в МАПП Торфяновка / Ваалимаа, Брусничное / Нуйямаа и Люття / Вартиусе.
На границу приехали только люди, которые имеют право ввезти свои транспортные средства, прокомментировал итог работы нескольких часов по новым правилам Сами Ракшит, начальник отдела таможенного контроля в Финляндии.
Согласно опросу корреспондентов Yle, все прошло достаточно мирно – без скандалов. Прибыли в основном финны и россияне, имеющие также финский паспорт. В частности, постоянно проживающим в России гражданам Финляндии по-прежнему разрешен въезд на автомобиле с триколором на номерном знаке.
«Я звонила вчера на горячую линию финской таможни: они пока сами не до конца понимают, как действовать, но с ВНЖ на машине с российскими номерами, сказали, не пропустят. На следующей неделе обещали дать конкретные объяснения на их сайте», – сообщили в соцсетях.
На обычно самом загруженном пограничном переходе в Торфяновке между 10 и 11 часами с российской стороны прибыло около десятка автомобилей, два из которых имели российские номера. А из Финляндии в Россию проехало несколько десятков машин, все с финской регистрацией, прокомментировало издание Yle.
При этом в российском паблике отметили, что утром автобус на Торфяновке простоял около часа в общей очереди: «На финской стороне вещи на контроль не брали и на телефоны не обратили внимание».
В одном из чатов рассказали, что в начале десятого прибыли на автобусе на погранпереход Брусничное. Российский контроль прошли за час, финны пропустили быстрее, даже вещи не смотрели. «На обоих границах никого перед нами не было».
На погранпункте Вяртсиля в Карелии россиянин выехал из страны на машине с финскими номерами. По его словам, сначала досмотр занял 30 минут, а финны управились всего за 3 минуты.