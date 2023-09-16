Французский горнолыжный курорт закрылся навсегда из-за нехватки снега
Власти французского города Ла-Самбуй, расположенного недалеко от Монблана во французских Альпах, в котором находится семейный горнолыжный курорт, решили демонтировать свои подъемники. Это произошло из-за того, что глобальное потепление сократило лыжный сезон до нескольких недель.
Городские власти пришли к выводу, что содержать подъемники больше не выгодно.
"Раньше у нас шел снег практически с первого декабря до 30 марта", - сказал CNN мэр Ла Самбюи Жак Далекс. Однако прошлой зимой снег падал всего "четыре недели, и даже тогда его было немного", добавил он.
На горнолыжной трассе остались одни камни и скалы. По словам мэра, ежегодные операционные убытки по эксплуатации курорта составили около 500 тысяч евро. При этом содержание одного подъемника обходится в 80 тысяч евро в год. Ла-Самбуй - небольшой курорт: здесь всего три подъемника и несколько трасс, максимальная высота которых достигает 1850 метров. Однако благодаря широкому выбору склонов, от "черных" для профессионалов до "зеленых" для начинающих, и относительно дешевым услугам, он был популярен среди семей, ищущих более скромные впечатления от Альп, чем те, которые предлагают более крупные и высокогорные направления. Тем не менее, городской совет Ла-Самбуи принял решение закрыть курорт, которым он управляет с 2016 года.
Ла-Самбуй - не единственный французский горнолыжный курорт, переживающий кризис. В прошлом году Сен-Фирмен, еще один небольшой горнолыжный курорт в Альпах, решил демонтировать свой единственный подъемник после того, как зимний сезон сократился с нескольких месяцев до четырех недель. В этой ситуации также обвиняют изменение климата. Французская экологическая группа Mountain Wilderness заявила, что с 2001 года во Франции было демонтировано 22 горнолыжных подъемника, и, по оценкам, в стране до сих пор имеется 106 заброшенных подъемников на 59 объектах.