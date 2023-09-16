Туристы не хотят ехать в Анголу даже с безвизом

Сразу несколько африканских стран в сентябре заявили о планах ввести с Россией безвизовый режим. Одна из них – Ангола. В телеграм-канале «Крыша ТурДома» мы спросили наших подписчиков, поехали бы они в эту страну, если бы отменили визы.

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Большинство из 2,3 тыс. опрошенных ответили, что не хотят в Анголу, так как уверены: там неинтересно (37%). Еще 13% просто боятся.

«Я в Анголе по работе была. Нечего там делать после ЮАР, Танзании (в Намибии пока не была, но обязательно поеду). Сафари хуже, отелей и лаунджей хороших нет. Ну почти нет. Опаснее», – написала одна из подписчиц.

20% ответивших не против отправиться туда в путешествие, но с условием, что будут разумные цены, и только 8% посчитали это направление интересным.

В числе главных природных достопримечательностей находится водопад Каландула – один из крупнейших в Африке. Высота падения воды составляет 104 м, ширина гребня почти километр.

По мнению путешественника Николая Баландинского, внимания заслуживают и Черные камни в Пунго-Андонго. Это куски застывшей лавы, окутанные множеством легенд. Особый интерес представляют полукочевые племена мвила. В XVII веке они основали собственное государство Уила. Сегодня это провинция Уила, где также можно увидеть множество памятников архитектуры времен португальского колониализма.

Кроме того, Ангола – не самая бедная страна, вопреки стереотипу. Благодаря наличию нефти, государство входит в первую десятку африканских стран по уровню ВВП. Часть жителей Анголы может позволить себе расходы на светскую жизнь. К примеру, в Луанде есть масса хороших ресторанов, ночных клубов, дорогих отелей, что довольно нетипично для африканской столицы.