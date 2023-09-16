Учёные предсказали разрушение курорта в Альпах из-за климатических изменений

2060 год может стать последним годом существования ледников. Учёные из Итальянского гляциологического комитета бьют тревогу. Сейчас таяние происходит быстрее, чем раньше.

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Специалисты исследовали ледник Форни и обнаружили необратимые изменения. Представитель Итальянского гляциологического комитета Гульельмина Диолаюти описала их так:

Ледник теряет из-за таяния на 50% больше толщины, чем в 2022 году, и рискует исчезнуть к 2060 году. С 21 по 24 августа он потерял 37 см толщины льда, что превышает средний показатель, который составляет 6 см в день.

Причём, по словам экспертов, изменения уже видны не только профессионалам, их можно заметить невооруженным глазом. С середины ХХ века ледник стал меньше на 10 кв. км.