OneTwoTrip сообщил о росте спроса россиян на осенний отдых на Филиппинах

"Самый серьезный рост спроса показали Филиппины: россияне бронируют гостиницы на островах в четыре раза чаще, чем в летний сезон. Еще осенью гораздо более востребованной оказалась ЮАР (там оформлено в три раза больше заказов). Более чем в два раза стал популярнее отдых на Кубе (в 2,6 раза), в Венгрии (в 2,5 раза) и Китае (в 2,1 раза)", - отмечают эксперты.