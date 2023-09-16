Что посмотреть в Боснии и Герцеговине

Босния и Герцеговина – страна на Балканском полуострове в Юго-Восточной Европе. Государство имеет сложную историю, включая периоды Османской империи и Австро-Венгерской монархии. Сегодня это многонациональное государство, где живут боснийцы, сербы и хорваты.

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Старый город Мостар – историческая жемчужина в самом сердце Боснии и Герцеговины. К наследию Османской эпохи относится знаменитый Старый мост, который стал символом города – от него Мостар и получил своё название. Это один из самых знаменитых и красивых каменных мостов в мире. Правда, это копия: в 90-х годах прошлого века памятник старины уничтожили хорватские боевики.

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Одна из достопримечательностей Старого моста – ныряльщики, которые прыгают с огромной высоты в реку Неретву за деньги. Это очень опасный трюк, который требует высочайшей физической подготовки и долгих тренировок. Обычно ныряльщики тренируются здесь с детства. Есть целые династии ловких прыгунов. Разумеется, бывают и несчастные случаи.

Старый город Мостар известен своими узкими улочками, покрытыми брусчаткой, и каменными домами, выстроенными в традиционном стиле. Здесь есть мечети, церкви и фешенебельные отели с ресторанами. История и современность сливаются тут воедино. Можно попробовать местные боснийские блюда, например, чевапчичи – род колбасок с добавлением перемолотых лука и специй, - а также долму, плов, гуляш и великолепную местную сливовицу.

Столица страны – город Сараево. Гиды советуют обязательно посетить дом-музей Муслибеговича. Здание было построено в конце XIX века и принадлежало богатому боснийскому аристократу. Дом служил не только роскошным жилищем, но и центром культурной и общественной жизни. Деревянные балконы, изысканные оконные переплеты, украшенные фресками стены... Внутри музея посетители могут увидеть аутентичную обстановку и предметы, отражающие быт и культуру боснийской аристократии того времени.

Маркале – площадь в центре Сараево. Она стала известна во всем мире из-за событий, связанных с гражданской войной 1992-1995 годов. В феврале 1994 года на площади Маркале произошел артиллерийский обстрел, в результате которого множество мирных граждан погибли и были ранены. Этот инцидент привлек внимание мировой общественности к конфликту в Боснии и Герцеговине. На площади находится мемориал, посвященный жертвам войны.

Сараево прежде называли «Европа в микрокосме» из-за разнообразия культурных и религиозных общин, которые сосуществовали здесь веками. Город известен своим архитектурным разнообразием, начиная от старинных турецких домов в старом городе до австро-венгерских зданий, построенных в XIX и начале XX веков. Сараево также славится своими религиозными сооружениями, включая мечети, церкви и синагоги. Здесь же находится Латинский мост, место, где эрцгерцог Франц Фердинанд был убит в 1914 году, что послужило началом Первой мировой войны.

В центре Сараево находится Царская мечеть. Она была построена в 1531 году. Это было время, когда Османская империя установила свое влияние в регионе. Мечеть имеет уникальную купольную форму и высокий минарет, интерьер богато украшен декоративными элементами.

Караван-сарай Морича-Хан построен в 1551 году и является одним из наиболее древних сооружений в Сараево. Он был частью сети караван-сараев для торговли и ночлега караванов и путешественников, пересекающих Балканы. Здание в дворцовом стиле построено из камня и дерева. Двор в центре предоставлял собой уютное место для постоя караванных животных и встреч путешественников.

Национальный парк Сутьеска – заповедный природный уголок Боснии и Герцеговины. Он расположен в южной части страны. Сутьеска славится разнообразным ландшафтом, который включает в себя высокогорные пики, глубокие ущелья, густые леса и кристально чистые реки. Один из самых известных природных объектов в парке – река Дриньа, которая создает потрясающие каньоны и водопады, включая водопад Скакавац, один из самых высоких в стране. В парке обитает разнообразная фауна, в том числе редкие и исчезающие виды.

Сутьеска также богата историческими памятниками. В ее лесах находятся руины старинных монастырей и церквей. Важнейшее место здесь – памятник битве на Сутьеске, которая произошла во время Второй мировой войны и считается одним из наиболее ожесточенных сражений на Балканах.

Кравице – один из самых впечатляющих водопадов в Европе. Он находится в южной части страны, недалеко от города Любушки и реки Требиньевица. Высота его около 25 метров, а ширина при особенно обильном стоке может достигать более 120 метров. Водопад окружен зелеными лесами и ущельями.