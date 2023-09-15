Куда поехать зимой на море без визы: 8 стран для россиян

Отдых в зимние каникулы пользуется не меньшей популярностью, чем летний уикенд у моря. Однако не все хотят переплачивать за визу и оформлять документы.

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«Вечерняя Москва» узнала у эксперта, где можно отдохнуть зимой без визы и во сколько обойдется такой отпуск.

Доступные направления и стоимость

Как рассказал эксперт по туризму Николай Мельник, для российских туристов есть доступные направления, которые вообще не требуют оформления визы. Среди них:

Шри-Ланка — стоимость такого тура зимой составит от 50 тысяч рублей за человека.

Таиланд, Индонезия, Бали — по этим направлениям стоимость зависит от того, какой рейс выбирает турист для перелета.

Пакетные туры варьируются от 60–70 тысяч рублей на человека. Но если брать тур с пересадками, можно найти путевки до 50 тысяч рублей.

Куба — путевка на Остров свободы обойдется туристам от 100 тысяч рублей на двоих.

ОАЭ — одно из самых востребованных направлений в любой сезон, зимой будет стоить от 100 тысяч рублей.

Мальдивы — погреться на белом песке можно будет от 150 тысяч рублей за человека. Это более дорогое направление. В стоимость пакета входят перелет, трансфер до острова и питание.

Египет (Шарм-эш-Шейх) — недельный отдых в Египте в зимний сезон начинается от 40 тысяч рублей с человека в двухместном номере с питанием «все включено». К зиме стоимость может измениться. Но если спрос будет небольшой, можно урвать путевки и за 25–30 тысяч рублей.

Можно сэкономить

Эксперт рассказал, что стоимость тура зависит от его вида. Переплачивают люди за комфорт.

— Туры разделяются на пакетный и сегментированный. В стоимость первого входят все удобства — перелет, багаж, трансфер, питание, медицинская страховка. Стоимость второго будет зависеть от того, какой рейс вы выбираете (с пересадками или без), время вылеты и прилета, — объяснил Мельник.