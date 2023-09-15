Туры в Китай из Владивостока: куда поехать за тысячу рублей

С открытием безвизового режима между Россией и Китаем туристы из Приморья начали активные поездки в Поднебесную, которая предлагает бесчисленное количество различных туров – от шопинга до лечения зубов. Путешествие можно подобрать на любой кошелек и практические на любое число дней. Как бюджетно съездить в Китай – в материале «ФедералПресс».

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Самые дешевые туры

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Дешевле всего обойдутся однодневные поездки для шопинга. Согласно данным на портале FarPost, стоимость составляет от тысячи рублей. К примеру, можно поехать за покупками на один день в Суйфэньхэ из Владивостока и Уссурийска.

Можно найти и недорогие экскурсионные туры. Так, предлагается четырехдневная поездка в Хуньчунь с посещением достопримечательностей. Предлагается размещение в трехзвездочной гостинице – четыре дня и три ночи будут стоить 4000 рублей + 480 юаней, в стоимость включен утренний шведский стол. За посещение культурных объектов и мест развлечений плата отдельная.

Также организовывают туры для покупки автомобиля, цена начинается от пяти тысяч рублей и зависит от услуг, которые потребуются покупателю. Это русскоговорящий гид, встреча на Китайской таможне в Суйфэньхе, при необходимости оформление визы, сопровождение по автомобильным магазинам или авторынкам, помощь в покупке.

Дорого и надолго

Готовым выложить крупную сумму предлагают длительные туры на неделю и больше. Популярностью у россиян с наступлением осени пользуются пляжные направления. К примеру, 10-дневное путешествие в Санью стоимостью от 95 800 рублей. При двухместном размещении цена на одного человека будет дешевле и составит 83 800 рублей. Туда входит трансфер из Владивостока и внутри Китая, размещение в четырехзвездочном отеле, завтрак, услуги переводчика.

Есть и интересные предложения экскурсионных туров, например, к горам в национальном парке Чжанцзяцзе. Сообщается, что местные пейзажи были в числе тех, что вдохновили режиссера фильма «Аватар» на создание парящих гор планеты Пандоры. После выхода фильма поток туристов к природной достопримечательности резко вырос.

Продолжительность тура составляет семь дней и шесть ночей, стоить будет от 125 800 рублей, дополнительно оплачивается авиаперелет из Чанчунь в Чжанцзяцзе и обратно. В стоимость включено размещение в трехзвездочном отеле, завтраки, экскурсия по горам из фильма «Аватар» и пещере «Желтого дракона», прогулка на лодке по озеру Баофэн, пеший маршрут по самому длинному стеклянному мосту в мире.