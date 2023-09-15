Очередное нападение акулы на туриста не повлияло на спрос на туры в Египет

Спрос на поездки в Египет не уменьшился после очередного случая нападения акулы на человека, аннуляций туров тоже нет. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе группы компаний «Слетать.ру».

«По данным «Слетать.ру», к настоящему моменту не было зафиксировано аннуляций по ранее приобретенным турам в Египет в связи с происшествием у города Дахаб на Синайском полуострове. В компании отмечают сохраняющийся стабильный спрос на это направление. Египет входит в топ-3 стран по объему продаж на первую половину осени (сентябрь – середина октября)», – сказал собеседник агентства.

Об отсутствии случаев отмены туров в Египет также заявили в компании «Интурист». «Обстановка в Шарм-эль-Шейхе спокойная, все пляжи работают, продажи туров идут в обычном темпе. Мы получаем много вопросов от турагентств и туристов по поводу заградительных сеток от акул, и предупреждаем туристов о том, что их установка в Шарм-эль-Шейхе невозможна, так как может разрушить кораллы и негативно повлиять на подводный мир Красного моря», – пояснили в пресс-службе туроператора.