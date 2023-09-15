Бархатный сезон: куда поехать с маленьким ребенком

Осень — идеальное время для поездки на моря и океаны (и даже в горы) с маленькими детьми дошкольного возраста. Испепеляющей жары уже нет, вода прогрета до идеальной температуры, вездесущих туристов в количестве, равном населению Индии, тоже нигде нет.

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Однако, отправляясь в отпуск, мы все хотим получить от него расслабление, омоложение, оздоровление, восстановление сил, спокойствие, тишину, а, может быть, небольшое приключение. Именно по этой причине семьям нужен курорт, который сможет угодить всем участникам путешествия — включая детей.

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Ведь путешествие с детьми дошкольного возраста — это всегда приключение (в большинстве случаев без спокойствия, тишины и восстановления сил).

Что делать? Конечно, отправляться в отель, где есть детский клуб и аниматоры. Мы нашли для вас отели (да, многие из них будут далеко, потому что круглогодичное лето можно найти не в соседних с Россией странах) с идеальными детскими клубами при них, чтобы вы могли сделать свой отпуск идеальным сочетанием семейного времяпрепровождения и свободного времени.

Dhawa Ihuru, Мальдивские острова

Самое «на слуху», очевидное, райское и желанное место на Земле, куда каждый из нас мечтает попасть — это, конечно, Мальдивские острова. Нашему лету даже и не снилось, какая у них там «зима», поэтому на Мальдивские острова можно смело отправляться круглый год, но, конечно, с нашей осени до середины весны — самое идеальное время.

Отель Dhawa Ihuru занимает целый остров, известен любителям дайвинга (спасибо затонувшему кораблю Раннамаари) и, конечно, помимо роскошного досуга для родителей, обеспечит таковым и детей. Во-первых, для семей, путешествующих с одним или двумя детьми, курорт предложит бесплатное питание, что позволит малышам наслаждаться вкусными блюдами без ущерба для семейного бюджета. Во-вторых, для детей здесь есть множество разнообразных образовательных и развлекательных мероприятий под присмотром сотрудников детского клуба.

Hyatt Regency Danang Resort and Spa, Вьетнам

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Hyatt Regency Danang Resort and Spa — один из лучших отелей, и в нём есть один из лучших детских клубов в Азии — Camp Hyatt. Здесь можно сидеть за непринуждённым семейным ужином рядом с песчаным бассейном для детей, выходом на пляж и огромной территорией, по которой могут бродить дети.Для тех, кому меньше 12 лет, Camp Hyatt — это то, что нужно. Здесь есть множество развлечений в помещении и на открытом воздухе, таких как скалолазание по стенам, игровая площадка для приключений, мини-кинотеатр и бильярдный стол, — здесь найдутся активности для детей всех возрастов. Многие дети обожают участвовать в прогулках по курорту и семейных занятиях йогой, а также делать сувениры на память, такие как фонарики, картины из песка и керамика. А, если вашему малышу меньше трёх лет, то услуги няни, которую здесь легко найти, вам обязательно пригодятся!

St. Regis Punta Mita, Пунта-Мита, Мексика

Отель St. Regis Punta Mita расположен на небольшом частном полуострове недалеко от Пуэрто-Вальярты. Уединённое расположение на берегу моря, комфортабельные номера и удобства для семейного отдыха, такие как халаты и тапочки детского размера, делают курорт прекрасно подходящим для семей с маленькими детьми.

Юные пираты и маленькие леди найдут уйму развлечений под присмотром персонала отеля в бесплатном детском клубе La Tortuga. Сотрудники организуют увлекательные мероприятия в помещении и на свежем воздухе для детей, здесь есть игровая площадка с песком, спортивная площадка и даже комната для сна.

Six Senses Kaplankaya, Бодрум, Турция

Если вы ищете семейный отель, который предлагает расслабляющее путешествие без стрессов, то обратите внимание на полуостров Бодрум, где находится курорт Six Senses Kaplankaya. В этом роскошном отеле имеется широкий спектр эксклюзивных мероприятий как для детей, так и для родителей.

Этот впечатляющий курорт идеально подходит для семейного пляжного отдыха, здесь есть не менее трёх частных песчаных пляжей, два открытых бассейна и крытый бассейн с подогревом.

Для детей на курорте есть множество развлечений в детском клубе, включая кулинарные мастер-классы, занятия искусством и плавание. Есть также мероприятия, на которые можно сходить всей семьёй, — например, приготовление собственных косметических средств с использованием органических ингредиентов из собственного сада отеля.Отель находится всего в 30 минутах езды на лодке от Бодрума, вдали от шума и суеты повседневной жизни.

Kimpton Seafire Resort + Spa, Каймановы острова

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Курортный спа-отель Kimpton Seafire расположен на берегу знаменитого семимильного пляжа острова Большой Кайман, где дети могут сколько душе угодно исследовать мягкий белый песок и прозрачные воды Карибского моря.Если вам нужно отдохнуть от своих маленьких исследователей, чтобы провести время в спа-салоне или вздремнуть в домике на берегу океана, позвольте им провести несколько часов в лагере Seafire. Ежедневная программа Camp Seafarers, рассчитанная на детей в возрасте от 5 до 12 лет, включает в себя занятия рукоделием, игры на свежем воздухе, плавание, перекусы и посещение аквапарка SPLASH на территории отеля.Для посещения лагеря Seafire требуется предварительное бронирование и дополнительная плата.

Qalaalti Hotel & Spa, Шабран, Азербайджан

В этом уникальном лечебно-оздоровительном курортном комплексе на территории санатория «Галаалты» помогут вылечить массу заболеваний: артроз, остеохондроз, бронхит, гастрит, холецистит, подагру и т. д. В спа есть программы для снятия стресса, лишнего веса, для восстановления жизненной энергии и омоложения. Для детей — боулинг, анимационные программы, спортивные соревнования, игры в бассейне, дискотеки, детские площадки, прогулки и т. д.

Hyatt Regency Koh Samui, Самуи, Таиланд

Потрясающий детский клуб, водная горка и аквапарк для самых маленьких? Да, пожалуйста! Пятизвездочный курортный отель Hyatt Regency Koh Samui расположен в оживлённом районе Северный Чавенг, всего в восьми минутах езды от аэропорта. Отель оформлен в стиле галереи, где природа является предметом искусства. От потрясающего океана вдоль скалистого побережья до пышных окрестностей с более чем 600 охраняемыми деревьями Янг На и кокосовыми пальмами — приезжайте сюда за зарядом энергии, расслабляющими моментами и оазисом веселья как для детей, так и для взрослых!

Conrad Bora Bora Nui, Французская Полинезия

Нетронутые воды и плавучие бунгало отеля, который находится в частной бухте на острове Моту-Тупуа, делают этот остров излюбленным местом отдыха многих путешественников. Хотя это место можно скорее назвать романтическим, чем для семейного отдыха, сюда смело можно отправляться с детьми.

Дети в возрасте от 5 до 12 лет не захотят покидать детский клуб «Тамарики» — ведь здесь есть уроки таитянских танцев и рисования на парео (таитянский саронг)! Здесь есть крытые и открытые игровые площадки, где дети могут научиться делать цветочные короны, качаться на качелях и горках на детской площадке или отправиться на поиски сокровищ.

Посещение детского клуба включено в стоимость пребывания, а услуги няни для детей младшего возраста предоставляются за дополнительную плату.

Anantara Desaru Coast Resort & Villas, Малайзия

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