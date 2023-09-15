Эксперты рассказали о стоимости отдыха в Камбодже
Туроператоры рассказали, в какую сумму обойдется отдых в Камбодже на двоих. Так, по данным АТОР, 12-дневное путешествие будет стоить от 170 тысяч рублей и дороже при заселении в трехзвездочную гостиницу.
Пока турпоток в королевстве только восстанавливается после пандемии коронавируса, поэтому за семь месяцев текущего года Камбоджу меньше туристов, чем обычно. Их число составило 3,03 млн человек, 60 тыс из которых – россияне.
Как отметили турэксперты, чтобы привлечь новых туристов в королевстве строятся новые гостиницы, обустраивается инфраструктура. Правда, попасть туда пока можно только с пересадками.