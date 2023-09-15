Отельеры ОАЭ, Турции, Бали и Мальдив рассказали, почему ценят россиян

Отельеры Мальдив, Бали, ОАЭ и Турции поделились с РИА «Новости» за что любят туристов из России.

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Арслан Чолак, управляющий отеля METT Hotels & Resorts сказал, что россиян легко отличить от туристов из других стран. По его словам, они носят одежду известных брендов и превращают зону у бассейна и пляж в импровизированный подиум. Кроме того, они заказывают много напитков и угощают ими других.

Управляющий также отметил, что россияне отдыхают весело, с музыкой, любят петь в караоке. Чолак заметил, что российские туристы выглядят молодо.

В Дубай россияне обычно приезжают семьями и надолго. Они купаются в море и ходят по магазинам. Для отдыхающих из России важно обслуживание, сказал Бассем Сауди, руководитель отдела продаж и развития бизнеса Caesars Palace Dubai. По его словам, это заставляет туристическую отрасль улучшать качество услуг в ОАЭ.

На Мальдивах россияне пользуются всеми возможностями отдыха.Они посещают спа-центры, дегустации, занимаются дайвингом.

Как рассказал Стивен Стефаниук, генеральный менеджер Fairmont Maldives, Sirru Fen Fushi туристы из РФ часто приезжают надолго и выбирают отели подороже, ценят роскошь. Они активно пользуются услугами гостиницы.