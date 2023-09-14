Небольшая европейская страна, расположенная на Балканском полуострове, приятно удивит русских туристов. Здесь нет моря, но зато есть горы, мягкий климат и лечебные воды. Кстати, прилететь в эту страну можно прямым рейсом без пересадок, а виза для въезда не нужна — понадобится только загранпаспорт.

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«Рамблер» разобрался, что посмотреть в Сербии.

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Ада Циганлия

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Несмотря на то, что в Сербии нет моря, отдыхающие могут насладиться пляжным отдыхом в Аде Циганлии. Это полуостров на реке Сава, и одно из самых желанных мест для посещения. Помимо пляжной инфраструктуры на Аде Циганлии есть спортивные площадки, кафе и рестораны, а также водные аттракционы.

Музей Николы Теслы

Музей Николы Теслы находится в столице Сербии, Белграде. Там все желающие могут увидеть личные вещи ученого, его чертежи и наработки.

На первом этаже музея располагаются действующие приборы, изобретенные Николой Теслой. На втором же — личные дневники, записи, книги из личной библиотеки ученого. Всего экспозиция музея насчитывает более 160 000 оригинальных документов.

Мокра гора и Мечавник

По мнению сербов Мокра гора — самая красивая деревня на свете. Она расположена между национальным парком Тара и Златибором.

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В ней можно посмотреть на знаменитую железную дорогу Шарганскую восьмерку и город Дрвенград, построенный Кустурицей для съемок фильма “Жизнь как чудо”. Это поистине сказочное место, которое порадует туристов с детьми.

Город Дьявола

Это уникальное природное сооружение, которое выглядит как несколько каменных колонн, расположенных в каньоне. В Городе Дьявола или в Джаволя Ворош есть два минеральных источника с повышенным содержанием железа.

Из-за таких особенностей растительности в каньоне почти нет. В Городе Дьявола туристы могут погулять по маршруту протяженностью 900 метров, рассмотреть церковь Святого Петке, увидеть деревянные статуи и попробовать воду из природных источников.

Каньон реки Увац

Каньон реки Увац это одна из главных природных достопримечательностей Сербии. В этом месте можно посмотреть Ледяную пещеру, однако есть один нюанс.